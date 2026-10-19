Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü - Son Dakika
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Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, husumetli olduğu alt kat komşusu nedeniyle evini taşıyan 35 yaşındaki Hakan Turak, eski evinde kalan son eşyalarını almaya geldiği sırada komşusu Selim T. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, aralarındaki tartışmalar nedeniyle evini taşımak zorunda kalan 35 yaşındaki Hakan Turak, kalan son eşyalarını almak için gittiği eski evinde alt kat komşusu tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE DEFALARCA TARTIŞTILAR

Edinilen bilgilere göre; Adapazarı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Hakan Turak, daha önce defalarca tartışma yaşadığı ve aralarında husumet oluşan alt kat komşusu Selim T. nedeniyle oturduğu evi taşıma kararı aldı. 

Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü

SON EŞYLARINI ALMAK İÇİN GELİNCE... 

Yeni evine yerleşen Turak, eski dairesinde kalan son 3-4 parça eşyasını almak üzere yeniden binaya geldi. Binada karşılaşan ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tekrar tartışma çıktı.

Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE ÇEKİP VURDU 

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Selim T., yanında bulunan silahla iddiaya göre Hakan Turak’a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Turak'ı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ 

Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Hakan Turak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyet güçleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak ve olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Eski komşusuyla tartışan Hakan Turak, eşyalarını almaya geldiği binada silahla öldürüldüEski komşusuyla tartışan Hakan Turak, eşyalarını almaya geldiği binada silahla öldürüldü
AdapazarıSakaryaGüncelSelimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Aydın YARICI YARICI Aydın YARICI YARICI:
    Adam senin şerrinden zaten çekip gitmiş. Neyin hıncı bu 7 0 Yanıtla
  • suphi19876363 suphi19876363:
    Allah komşununda hayırlısını versin ne diyeyim 5 0 Yanıtla
  • Nizamettin Altunyay Nizamettin Altunyay:
    adalet olmayinca herkes istedigini yapiyor. biraz arastirilsin adamain muhakkak 3 5 tane dosyasi vardir 5 0 Yanıtla
  • Selim Dikey Selim Dikey:
    Kısas şart Birde adam komsusunun şerrinden kaçıyor haberde hala henüz bilinmeyen nedenle tartışma diyor muhtemelen zalim komşu çekmedi eski komşusunun mutlulugunu 0 0 Yanıtla
  • Ömer Erden Ömer Erden:
    Beladan kaçmak istersin ama bela seni bi şekilde bulur 0 0 Yanıtla
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