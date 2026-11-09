Artvin'de kar yağışı ulaşımı aksattı, Borçka'da 6 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Artvin'de kar yağışı ulaşımı aksattı, Borçka'da 6 köye ulaşım sağlanamıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin\'de kar yağışı ulaşımı aksattı, Borçka\'da 6 köye ulaşım sağlanamıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek ilçelerinde etkili olan kar yağışı Artvin'de ulaşımı aksattı. Borçka-Camili kara yolu kapanınca 6 köye ulaşım sağlanamazken, Borçka Karagöl'de mahsur kalan 5 kişi ile Kemalpaşa Sultan Selim Yaylası'nda 2 orman işçisi ve 1 çoban kurtarıldı.

Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışının ardından Ordu'nun Mesudiye, Gölköy, Gürgentepe, Korgan, Aybastı ve Akkuş ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı ile birlikte ilçelerin çevresindeki ormanlık alanlarda da güzel manzaralar oluştu.

Trabzon

Trabzon'da aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Şalpazarı, Akçaabat, Of, Çaykara, Düzköy, Hayrat ve Maçka ilçelerinin yaylaları ve yüksek kesimdeki mahallelerinde karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor.

Artvin

Artvin'de il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışıyla Artvin şehir merkezinin yüksek mahalleleri ile Şavşat ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 50 santimetreye ulaştı.

Artvin-Ardahan kara yolu güzergahında bulunan Şavşat Sahara Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Borçka- Camili kara yolu da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun kapanmasıyla Camili Havzası'nda bulunan 6 köye ulaşım sağlanamıyor.

Öte yandan, yoğun kar nedeniyle Borçka Karagöl'de mahsur kalan 5 kişi ile Kemalpaşa Sultan Selim Yaylası'nda 2 orman işçisi ile 1 çoban AFAD ve İl Özel İdaresi, Jandarma ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Rize

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde yağmur etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Çamlıhemşin ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası da kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yaylada kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı görüldü.

Kaynak: AA
Borçka KaragölKemalpaşaTrabzonCamiliBorçkaArtvinGüncelYaşamSelimRizeOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Polonya’yı kana bulayan saldırgan öldü Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü
Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi
35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek 17 yıldır ayrı yaşıyorlar 35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek! 17 yıldır ayrı yaşıyorlar
Babasının “Her şeyini kaybedersin“ dediği işe girdi, paraya para demiyor Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
14:01
İzmir Valiliği’nden yeni açıklama: Fabrikada ölü sayısı 3’e çıktı, 10 kişi enkaz altında
İzmir Valiliği’nden yeni açıklama: Fabrikada ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında
13:24
Prekazi’nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
13:17
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
13:13
Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
12:58
Osimhen yine milli arada yok Nijerya’da rahatsızlık iddiası
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 14:06:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Artvin'de kar yağışı ulaşımı aksattı, Borçka'da 6 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android