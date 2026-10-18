Kars Selim'de 4 kilometrelik Kaynarlı köy yolu tamamlanıp yetkililerce incelendi - Son Dakika
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Kars Selim'de 4 kilometrelik Kaynarlı köy yolu tamamlanıp yetkililerce incelendi

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Kars Selim\'de 4 kilometrelik Kaynarlı köy yolu tamamlanıp yetkililerce incelendi
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Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kaynarlı köyünde 4 kilometrelik geleneksel beton yol tamamlandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, yolu yerinde inceleyerek köy sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Kars'ta kırsal bölgelerin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kaynarlı köyünde tamamlanan 4 kilometrelik geleneksel beton yol çalışması, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın tarafından yerinde incelendi.

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kaynarlı köyünü ziyaret ederek tamamlanan yol çalışmasını yerinde gördü. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Tekcan ve Çalkın, yapılan hizmetin köy sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

"Köylerimizin ulaşım imkanlarını geliştiriyoruz"

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, köylerde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının kırsal yaşamın gelişmesi açısından önem taşıdığını belirterek, Kars genelinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Çalkın, Kaynarlı köyünde tamamlanan 4 kilometrelik beton yolun bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kars İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol yapım ve iyileştirme çalışmalarıyla kırsal bölgelerde ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Kaynarlı köyünde tamamlanan beton yol çalışmasının da bölgedeki ulaşım altyapısına katkı sağlaması bekleniyor.

Kars İl Özel İdaresi, kent merkezi ve ilçelere bağlı köylerde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik altyapı hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA
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