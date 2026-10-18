Eski komşusuyla tartışan Hakan Turak, eşyalarını almaya geldiği binada silahla öldürüldü

Eski komşusuyla tartışan Hakan Turak, eşyalarını almaya geldiği binada silahla öldürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adapazarı 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde, komşusu Selim T. ile geçmişte yaşadığı tartışmaların ardından evini boşaltan 35 yaşındaki Hakan Turak, kalan birkaç parça eşyasını almak için binaya döndü. Yeniden alevlenen tartışmada Selim T.'nin açtığı ateşle yaralanan Turak, hastanede yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taşındığı evde kalan son eşyalarını almaya gelen 35 yaşındaki adam, daha önceden husumetli olduğu alt kat komşusu tarafından silahla vurularak öldürüldü.
TARTIŞMALARIN ARDINDAN EVİNİ BOŞALTTI
Olay, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Turak (35) ile alt kat komşusu Selim T. arasında geçmiş dönemde yaşanan tartışmaların ardından Turak evini boşaltarak taşındı. Taşınma işlemlerini büyük ölçüde bitiren Turak, evde kalan son 3-4 parça eşyasını almak üzere eski binasına geldi.
SON EŞYALARINI ALIRKEN KURŞUNLANDI
Eşyalarını alacağı esnada alt kat komşusu Selim T. ile karşılaşan Turak arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Selim T. yanındaki silahla Hakan Turak'a ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Turak ağır yaralandı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalbi durmuş halde hastaneye kaldırılan Hakan Turak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cinayet şüphelisi Selim T. hakkında yürütülen tahkikat sürüyor.
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