Eski komşusuyla tartışan Hakan Turak, eşyalarını almaya geldiği binada silahla öldürüldü - Son Dakika
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Eski komşusuyla tartışan Hakan Turak, eşyalarını almaya geldiği binada silahla öldürüldü

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Adapazarı 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde, komşusu Selim T. ile geçmişte yaşadığı tartışmaların ardından evini boşaltan 35 yaşındaki Hakan Turak, kalan birkaç parça eşyasını almak için binaya döndü. Yeniden alevlenen tartışmada Selim T.'nin açtığı ateşle yaralanan Turak, hastanede yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taşındığı evde kalan son eşyalarını almaya gelen 35 yaşındaki adam, daha önceden husumetli olduğu alt kat komşusu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

TARTIŞMALARIN ARDINDAN EVİNİ BOŞALTTI

Olay, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Turak (35) ile alt kat komşusu Selim T. arasında geçmiş dönemde yaşanan tartışmaların ardından Turak evini boşaltarak taşındı. Taşınma işlemlerini büyük ölçüde bitiren Turak, evde kalan son 3-4 parça eşyasını almak üzere eski binasına geldi.

SON EŞYALARINI ALIRKEN KURŞUNLANDI

Eşyalarını alacağı esnada alt kat komşusu Selim T. ile karşılaşan Turak arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Selim T. yanındaki silahla Hakan Turak'a ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Turak ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalbi durmuş halde hastaneye kaldırılan Hakan Turak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cinayet şüphelisi Selim T. hakkında yürütülen tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
AdapazarıGüvenlik3. SayfaSakaryaGüncelSelimOlaySuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ulkede her uc kisiden biri silahli 30 milyon silah demek 2 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    idamı kim getirirse oyum onundur 2 0 Yanıtla
  • Er Kan Er Kan:
    Eski kiraciyi cikarmak icin musallat getirilir kiraciya musallat olur sonra gider sozde bir kac parca esyasini almaya gelir diger isbirlikciler senin arkandan soyle dedi boyle dedi diye bir kavga cikarir falan filan 0 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Bireysel silahlanma serbest olmalı amerikadaki gibi,ancak idam cezasıda mutlaka çıkarılmalı hükümet tarafından!Durduk yere kavga çıkmaz!! 0 0 Yanıtla
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