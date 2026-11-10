Gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan Kars'ın Selim ilçesinde iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan Kars'ın Selim ilçesinde iş makinesiyle kurtarıldı

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Gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan Kars\'ın Selim ilçesinde iş makinesiyle kurtarıldı
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Kars'ın Selim ilçesindeki Oluklu köyünde, araca yüklenmek istenen büyükbaş hayvan gübre çukuruna düştü. Çukurda kalan hayvan, iş makinesine bağlanan halat ve kayışlarla yukarı çekilerek kurtarıldı ve ardından yürüdü.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Oluklu köyünde, araca yüklenmek istendiği sırada gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Karslı hayvan tüccarı Bülent Uyanık'ın Oluklu köyündeki bir çiftlikten satın aldığı hayvanların araca yüklenmesi sırasında büyükbaş hayvanlardan biri, ahırın dışında bulunan gübre çukuruna düştü. Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahipleri, kurtarma çalışması başlattı.

Zamanla yarışılan kurtarma çalışmasında, çukura merdivenle inilerek hayvana halat ve kaldırma kayışları bağlandı. İş makinesine bağlanan kayışlarla yukarı çekilen hayvan, bulunduğu çukurdan çıkarıldı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, gübreye bulanan hayvanın iş makinesi yardımıyla kurtarıldığı ve bir süre sonra ayağa kalkarak yürüdüğü görüldü. Bülent Uyanık, kurtarma çalışmalarına iş makinesiyle destek veren Güven Atmaca'ya teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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