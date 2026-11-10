Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp...

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sadece bu kardeşimizin değil hepimizin isyanı maalesef yakında durumlar iyice kötü olacak sonra bu insanları kimse tutamayacak bilmiyorum yukardakiler işin farkında mı ama halktan koptukları için çokta farkında olduklarını sanmıyorum allah hepimizin sonunu hayr etsin AMİN