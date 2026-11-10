Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp... - Son Dakika
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Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp...

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Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp...
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5 yorum
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Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp...
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Gaziantep'te düğün salonu işleten Mehmet Hamurcu, yaşadığı ekonomik sıkıntılara tepki göstermek için vergi dairesi önünde kıyafetlerini çıkardı. O anları cep telefonuyla kaydeden Hamurcu, "Her şeyimi verdim. Yeter artık, bıktım" diyerek isyan etti.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düğün salonu işletmeciliği yapan Mehmet Hamurcu, vergi dairesi önünde dikkat çeken bir protestoya imza attı. Esnaflık yaparken yaşadığı sıkıntılardan bunaldığını belirten Hamurcu, kıyafetlerini çıkararak tepkisini gösterdi.

"PANTOLONUMA KADAR VERDİM, GİDİYORUM"

Protesto sırasında yaşananları cep telefonuyla kaydeden Hamurcu, "Burada beni soydular, pantolonuma kadar verdim gidiyorum" ifadelerini kullandı. Yaşadığı sıkıntılara isyan eden işletmeci, tepkisini dile getirdiği görüntülerde esnaflığı sürdürmekte zorlandığını anlattı.

"YETER ARTIK, BIKTIM"

Yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle başka işlere yönelmeyi düşündüğünü belirten Hamurcu, "Her şeyimi verdim, esnaflıkla bir yere varamayacaksak artık gidip başka işler yapalım. Yeter artık, bıktım" sözleriyle içinde bulunduğu duruma tepki gösterdi.

Okurların en beğendiği yorum

“Bizimkiler utanmaz perdenin arkasında gene hata yapar gene beş sene daha anasını laciverte boyar”

Tüm yorumlar (5)
Mehmet HamurcuGaziantepGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Muhammed Fatih Buğrul Muhammed Fatih Buğrul:
    Bizimkiler utanmaz perdenin arkasında gene hata yapar gene beş sene daha anasını laciverte boyar 5 2
    Taner Avcı Taner Avcı:
    biz o hatayı 25 seneden önce yapıyorduk 2 2
  • Eyüp sabri Tuncer Eyüp sabri Tuncer:
    Bence Ak parti acilen insanları rahatlatmalı kardeşlik için huzur için Genel Af çıksın önce insanları bir rahatlatın yoksa cinnetler bitecek gibi deil sahada iyice artıyor 1 1 Yanıtla
  • zzq8rmtvxv zzq8rmtvxv:
    sadece bu kardeşimizin değil hepimizin isyanı maalesef yakında durumlar iyice kötü olacak sonra bu insanları kimse tutamayacak bilmiyorum yukardakiler işin farkında mı ama halktan koptukları için çokta farkında olduklarını sanmıyorum allah hepimizin sonunu hayr etsin AMİN 2 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    aynen öyle tebrikler 0 0 Yanıtla
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