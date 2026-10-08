Elazığ Keban\'da domuz sürüsü bahçeyi talan etti, görüntüler kameraya yansıdı

Elazığ Keban'da domuz sürüsü bahçeyi talan etti, görüntüler kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde gece bahçeye giren domuz sürüsü büyük zarara yol açtı. Köy sakinlerinden Selim Aslan'a ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde domuzların bahçede dolaşarak zarar verdiği görüldü.
Elazığ'ın Keban ilçesinde domuzlar bahçeye girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde bahçeye giren domuz sürüsü, büyük zarara yol açtı. Gece saatlerinde bahçeye giren çok sayıda domuz, bahçeyi -talan ederken, yaşananlar köy sakinlerinden Selim Aslan'a ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, domuz sürüsünün bahçede dolaşarak bahçeye zarar verdiği görüldü.
Kaynak: İHA
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