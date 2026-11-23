UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi PSV ile karşı karşıya gelecek olan İspanyol devi Real Madrid'de, zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İLK 11'DE ROTASYON

Hem La Liga hem de Avrupa kulvarında üst üste kritik maçlara çıkan eflatun-beyazlılarda, oyuncuların fiziksel durumunu korumak isteyen Mourinho, PSV karşısında rotasyonlu bir kadro sahaya sürecek.

ARDA GÜLER HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Türk futbolseverlerin ilk 11'de görmeyi beklediği milli yıldızımız Arda Güler'in durumu da Jose Mourinho'nun açıklamalarıyla netlik kazandı. Portekizli teknik direktör, genç futbolcunun PSV karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacağını dile getirdi. Milli futbolcunun, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında süre alması bekleniyor.