Kızılcahamam'da önceki gün vurularak öldürülen anne ayı ve yavrusunun, ölmeden önceki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayı ailesinin bölgedeki bir restoranın bahçesinde ve çevresinde gezdiği anlar yer aldı.

ANNE AYI VE YAVRUSU VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan ayı ailesinden anne ayı ve yavrularından biri önceki gün silahla vurularak öldürüldü. Ayıları kimin vurduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BAKANLIK İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, " Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda 2 bozayının vurulmasına ilişkin Bakanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış, Teftiş Kurulu olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiştir. Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir. Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verdi.

Soruşturma sürerken, kayıp 2 yavru ayının bulunması ve koruma altına alınması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

RESTORANIN BAHÇESİNDE DOLAŞTILAR

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, vurulan "Kar" isimli anne ayının, erkek ayı "Kış" ve yavrularla birlikte bölgedeki bir restoranın bahçesinde ve çevresinde gezdiği görüldü.

"YAVRULAR ANNESİNDEN MAHRUM KALDI"

Bölgede esnaf olan Mustafa İnan, ayıların vurulmasına çok üzüldüklerini belirterek, "Bu civarda domuzlar var, ayılar olmazsa domuzlar bağlarımıza zarar verir. Kayıp olan yavrular da yetkililer tarafından aranıyor. Yavrular annesinden de mahrum kaldı. Annesi rehberlik yapıyordu. Bu hayvanlar beslenemedikleri için yemek arıyorlar" dedi.

"YILLARDIR KİMSEYE ZARAR VERDİKLERİNİ DUYMADIK"

Bölgede yaşayan Emre Öztürk ise ayıların her akşam evlerinin yakınına geldiğini anlatarak şunları söyledi:

"Evimiz ormana 10 metre mesafede. Her akşam bu anne ve yavrular bizim evin oraya da geliyordu. Yıllardır bu ayıların kimseye zarar verdiğini, saldırdığını duymadık, şahit olmadık. Suçluların cezalarını çekmesini istiyoruz. Kayıp yavruların da nerede olduğu bilinmiyor. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bunlar soyu tükenmekte olan bizim korumamız gereken canlar. Cana kıymak ne demek? Farklı bir önlem alınabilirdi."