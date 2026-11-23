İshak Karagulle:

nasıl bir spor turkiye düşmanlığı varsa sen cıkartırsan uğrasiriz ama yok düzene uyarsan bsey demeyiz şirket olmuşlar.hayır bunun gibi komedilerle uğraşan bir kurum ve kendini yasa tanımayan mafya vari kararlar alan MHK ve TFF bu durum herhangi bir takıma bila yapılmaması gerekirken bunlar ses çıkaran adama kes dercesine kararlarına devam ediyor normal abi bu tip adamların baştayken Avrupa'da Türkiye milli takimda başarı almamak çok normel çünkü adamların sporla işleri yok mafyacilik işleri oda imkanlarından dolayı yoksa imkansizlikta mafyacılik yapamazlar imkan var devlet ses çıkarmaz para kumardan akıyor bide basın bunlara calisıyor bir kurumun basındaya saygınya hani alel ade bizim gibi vtandaşlar bsey yapamaz algıdan dolayı ohh istediğine istediğin cezayı kes gitsin.