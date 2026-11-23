Sözde İslam ülkesi her türlü pislik sapıklık hayasızlık mevcut.

Ramazan Katırcı:

zerdelci, Serl doğru söylüyor, şimdi İzmir'de olmuş olsaydı, ne heykel ne laiklik kalırdı. Ne oldu doğruyu söyleyince ne alakası mı oluyor. Din herkes için geçerli, her birey için. Allah ayetleri sana uyarsın diye göndermiştir ona göndermemiş mi ayrımı tutmuş, biraz kamuoyun aydınlat.