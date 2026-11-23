Sezon başında Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen ile iki yıllık sözleşme imzalayan Emre Mor'un kulüpteki macerası kısa sürdü. Hollanda ekibi, temmuz ayında kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Mor'un sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldığı belirtildi.

"ARTIK VÜCUDUMU DİNLEMEM GEREKİYOR"

Emre Mor, aldığı kararın ardından yaptığı açıklamada çocukluğundan bu yana en büyük hayalinin profesyonel futbolcu olmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: profesyonel futbolcu olmak.

Bu hayali gerçekleştirebilmek benim için her şey demekti. Her zaman çok sevdiğim bu spor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı öncelikli tutmam gereken bir noktaya geldim. Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşıp kendime odaklanmak için zor bir karar verdim. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin bana neler getireceği konusunda umudumu koruyorum."

KULÜPTEN EMRE MOR'A DESTEK

NEC Nijmegen'in teknik heyet sorumlusu Carlos Aalbers de ayrılığın ardından yaptığı açıklamada Emre Mor'un yeteneklerine dikkat çekti.

Aalbers, "Emre çok yetenekli bir futbolcu. Geçen yaz, birbirimize destek olmak ve ona kulüpte yeteneğini sergileme fırsatı sunmak amacıyla bu maceraya birlikte atıldık. Ne yazık ki Emre, şu anda istediği performansı sergileyemediğini belirtti. Bu konuyu samimi bir şekilde görüştük ve sonuçta bunun her iki taraf için de en iyi yol olduğu sonucuna vardık. Bir kişinin sağlığı her zaman önceliklidir. Emre'ye bu durumda ve gelecekte her şeyin en iyisini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

7 MAÇTA 2 GOLE KATKI SAĞLADI

NEC Nijmegen formasıyla bu sezon 7 karşılaşmada görev yapan Emre Mor, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sağlığını öncelikli tutmak istediğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, futbola olan sevgisinin değişmeyeceğini ve geleceğe umutla baktığını ifade etti. Emre Mor'un sahalara ne zaman döneceği ise henüz bilinmiyor.