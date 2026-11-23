ABD'de tutuklu Eylem Tok'un yakalama kararı kaldırılmadı, tahliye talebi reddedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi, ABD'de tutuklu Eylem Tok'un avukatlarının yakalama kararının kaldırılması ve adli kontrolle serbest bırakılması taleplerini reddetti. Tok hakkındaki yakalama kararı kaldırılmadı, adli kontrolle salıverilme talebi de kabul edilmedi.
ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatlarının, müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve Tok'un adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına ilişkin talepleri mahkeme tarafından reddedildi.
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a, ardından ABD'ye götüren ve ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatları Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunmuştu. Dilekçede, Tok'un adli kontrolle salıverilmesi ve hakkındaki yakalama kararının kaldırılması talep edilmişti. Mahkeme Tok'un avukatlarının taleplerini reddetti.
Kaynak: İHA
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