Mauricio Pochettino yönetimindeki ilk maçına Liverpool karşısında çıkan Manchester United, sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı Şeytanlar, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Leny Yoro'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Matthijs de Ligt'in hatasının ardından yaşanan pozisyonda Yoro'nun oyundan atılması, Manchester United'ın işini daha da zorlaştırdı. Savunmada üst üste hatalar yapan İngiliz ekibi, Liverpool'un hücumlarına engel olamadı ve sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.

CANLI YAYINDA KENDİSİNİ TOKATLADI

Karşılaşmayı Sky Sports ekranlarında değerlendiren Manchester United'ın eski kaptanı Gary Neville, takımının ortaya koyduğu performans karşısında öfkesini gizleyemedi. Özellikle savunma oyuncularının sahadaki duruşunu eleştiren 51 yaşındaki eski futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbirini tetikte, uyanık ve kafalarının içinde bir şeylere odaklanmış halde görmüyorum. Hiçbirinin öyle baktığını görmedim. Sadece böyle görünüyorlar..."

Bu sözlerin ardından birkaç saniye boyunca boş gözlerle karşıya bakan Neville, bir anda "Uyanın!" diye bağırarak kendi yüzüne tokat attı.

"SİZ MANCHESTER UNITED İÇİN OYNUYORSUNUZ!"

Gary Neville'in tepkisi bununla da sınırlı kalmadı. Eski futbolcu, ikinci kez "Uyanın!" diye bağırarak yüzüne bir tokat daha attı. Ardından "Siz Manchester United için oynuyorsunuz!" sözleriyle futbolculara seslenen Neville, takımının mücadele gücünden duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu. Manchester United'ın yıllarca kaptanlığını yapan Neville'in canlı yayındaki sıra dışı tepkisi, karşılaşmanın ardından en çok dikkat çeken anlardan biri oldu.