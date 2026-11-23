UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi PSV ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan İspanyol devi Real Madrid, maç öncesindeki son taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Tesislerde basına açık bölümde yapılan çalışmada, oyuncuların sergilediği tempo ve konsantrasyon eksikliği teknik direktör Jose Mourinho'yu adeta çileden çıkardı.

''UYUYORSUNUZ, LANET OLSUN''

Taktik varyasyonların denendiği sırada futbolcularının sahadaki reaksiyonlarından ve isteksiz görüntüsünden memnun kalmayan Portekizli çalıştırıcı, sert müdahalede bulundu. Oldukça sinirlendiği gözlenen Mourinho'nun, saha kenarından futbolcularına yüksek sesle "Uyuyorsunuz, lanet olsun!" diyerek tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

MAÇ NE ZAMAN?

Real Madrid'in sahasında Hollanda ekibi PSV'yi ağırlayacağı müsabaka 24 Kasım Salı günü saat 23.00'te Santiago Bernabeu'da oynanacak.