İstanbul Sarıyer'de dişi aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürerken, geçen yıl Antalya'da aslan saldırısına uğrayan Süleyman Kır, o gün yaşadıklarını anlattı.

"KÖPEK, KEDİ DEĞİL ASLAN BU"

Kır, 6 Temmuz 2025'te eşiyle fıstık sulamaya gittiğini söyledi. Eşinin "Süleyman kalk. Köpek mi kedi mi ayağımı bir şey ısırıyor" sözleriyle uyandığını anlatan Kır, şöyle konuştu:

"'Köpek, kedi değil aslan bu' dedim. Üzerimize atladı. Boynundan tuttum, pençe attı. Bayağı bir mücadele ettik. Ayaklarımdan, kulağımdan ısırdı. Yüzüm sanki yanımda bir bomba patlamış gibi oldu. Boğmaya kalktık. Boğuştuk. Diş izleri hala vücudumda. Can havliyle boğazını sıktım. O da korktu kendi kendine ve bizi bıraktı. 15-20 metre ileriye gitti ve orada beklemeye başladı. Can havliyle bağırdık ve askerler geldi."

"1,5 YILDIR SALYA AKITIYORUM"

Saldırı nedeniyle bir kulağının diğerinden küçük kaldığını belirten Kır, "Yüzümde uyuşma var. 1,5 yıldır salya akıtıyorum. Psikolojim bozuldu, sakallarım döküldü" ifadelerini kullandı.

"PİTBULLUN BİLE YASAK OLDUĞU BİR ÜLKEDE ASLAN NASIL BESLENİYOR?"

"Bu acıyı biz yaşadık başka kimse yaşamasın" diyen Kır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pitbullun bile yasak olduğu bir ülkede aslan nasıl besleniyor? Aslana bir düşmanlığım yok, hayvanlara sevgim vardır ama bu beslemelerin önüne geçilmeli. İstanbul'da da aslan kaçmış. Halk tedirgin. Tedirgin olması da normal. Ormanlık alanda bulamıyorlar. Halk korkmasın. Gördüklerinde güvenlik güçlerine haber versinler. Kaçmasınlar. Sonuçta bu bir mücadele. İnşallah kimsenin başına gelmez. Boğuşsunlar. Bizim savaştığımız gibi onlar da savaşsınlar. Savaşanı Allah korur inşallah. Umarım kimsenin başına böyle bir şey gelmez."

İstanbul'da yaşayanlara seslenen Kır, kendi yaşadıklarından yola çıkarak, "Kaçsalar da aslan yakalayacak. Kaçmasınlar mücadele etsinler. Bizim olayda olduğu gibi. O da can taşıyor. Ellerimle gırtlağını sıktım. Can havliyle kaçabilir. Bizden öyle kaçtı yani. Gırtlağını sıkınca kaçtı. Yapacak bir şey yok. Olmasa iyiydi" değerlendirmesinde bulundu.

YETKİLİLER: YAKLAŞMAYIN

İstanbul Valiliği, 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın güvenlik kameralarına yansıdığını açıkladı. Valilik, aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini ve hayvanın sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini bildirdi. Jandarma ekipleri ise bölgede yaşayan vatandaşları uyararak aslana yaklaşılmaması ve ekiplere alan açılması çağrısında bulundu.