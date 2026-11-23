Galatasaray MCT Technic, 14 Kasım 2026 tarihinde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Biotekno Körfez Basket ile oynadıkları ve 82-81 mağlup oldukları karşılaşmada skandal bir usulsüzlük yapıldığını belirterek sert bir açıklama yayımladı. Müsabakanın resmi sayı cetveli, oyun akışı kayıtları ve yayın görüntülerini incelediklerini duyuran sarı-kırmızılı kulüp, rakip takımın hanesine sahada kazanılmamış fazladan 1 sayının eklendiğini tespit ettiklerini açıkladı.

RESMİ BAŞVURUYA RAĞMEN TEKRAR KARARI ÇIKMADI

Tek sayı farkla kaybedilen bir mücadelede yapılan bu hatanın maçın sonucuna doğrudan müdahale anlamı taşıdığını vurgulayan Galatasaray cephesi, olayın anlık bir hakem yorumu değil, resmi kayıtlarla sabit somut bir usulsüzlük olduğunu belirtti. Durumu 16 Kasım 2026 tarihinde resmi olarak Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) ilettiklerini hatırlatan sarı-kırmızılılar, aradan geçen süreye rağmen maçın tekrarına karar verilmemesine ve kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapılmamasına tepki gösterdi.

İşte Galatasaray'ın o açıklaması:

"14 Kasım 2026 tarihinde Galatasaray MCT Technic ile Biotekno Körfez Basket arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında, basketbol sahalarında yıllarca unutulmayacak bir skandala imza atılmıştır.

82-81 ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlandığı ilan edilen müsabakanın resmî sayı cetveli, oyun akışı kayıtları ve yayın görüntüleri kulübümüz tarafından ayrıntılı şekilde incelenmiş; rakibimizin hanesine sahada kazanılmamış bir sayının yazıldığı tespit edilmiştir.

Bir sayı farkla sonuçlanan bir karşılaşmada, rakibin hanesine fazladan yazılan bir sayı, maçın sonucuna doğrudan müdahale edilmesi anlamına gelmektedir.

Bu durum ne bir hakem yorumu ne de tartışmalı bir pozisyondur. Ortada resmi kayıtlarla ortaya konulmuş, somut ve ölçülebilir bir usulsüzlük bulunmaktadır.

Söz konusu usulsüzlük öyle bir zamanlama ile yapılmıştır ki tüm Türkiye'nin gözünden kaçmış, maçı izleyen hiç kimse fark edememiştir.

Daha da vahimi, kulübümüzün 16 Kasım 2026 tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu'na yaptığı resmi başvuruya rağmen maçın tekrarına karar verilmemiş ve bugüne kadar kamuoyunu tatmin edici bir açıklama dahi yapılmamıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu'na açıkça soruyoruz:

Sahada kazanılmadığı kayıtlarla ortaya konulan bir sayı üzerinden ilan edilen maç sonucunu hangi gerekçeyle geçerli kabul ediyorsunuz?

Müsabakalarla ilgili olarak idari veya Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları'nın uygulanması konusunda itiraz edilmemesi veya yapılan itirazın usul yönünden geçerli bulunmaması halinde müsabakanın neticesi kesinleşir. Ancak müsabakalarla ilgili olarak idari kuralların veya oyun kurallarının uygulanması konusunda itiraz edilmemesi TBF'nin doğrudan müdahalesine engel değildir." şeklinde düzenlemiş bulunan Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 54.2. maddesi ile tarafınıza verilen bu yetkiyi bu usulsüzlük karşısında neden kullanmadınız? Bu yetkiyi bugün kullanmayacaksanız ne zaman kullanacaksanız?

Bu mesele yalnızca Galatasaray'ın hakkının gasp edilmesi meselesi değildir. Türkiye Kupası'na katılım sıralamasını, play-off eşleşmelerini ve ligin bütün sportif dengelerini doğrudan ilgilendiren ciddi bir güvenilirlik sorunudur.

Türk basketbolunun marka değerini ve sahada rekabeti korumakla yükümlü olan Türkiye Basketbol Federasyonu, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 54.2. maddesi kapsamında kendisine tanınan yetkiyi kullanmalı ve müsabakanın tekrarına derhal karar vermelidir.

Kulübümüz, bu vahim olayın bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla hukuki süreçleri sonuna kadar takip edecektir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak sportif rekabetin ve adaletin böylesine açık biçimde zedelenmesine sessiz kalmayacağımızı tüm spor kamuoyuna duyururuz."