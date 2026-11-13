Yayladağı'nda ilkokul öğrencisinin boğazına yiyecek kaçtı: Temizlik görevlisinin Heimlich müdahalesi kamerada - Son Dakika
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Yayladağı'nda ilkokul öğrencisinin boğazına yiyecek kaçtı: Temizlik görevlisinin Heimlich müdahalesi kamerada

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Yayladağı\'nda ilkokul öğrencisinin boğazına yiyecek kaçtı: Temizlik görevlisinin Heimlich müdahalesi kamerada
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Yayladağı\'nda ilkokul öğrencisinin boğazına yiyecek kaçtı: Temizlik görevlisinin Heimlich müdahalesi kamerada
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Hatay Yayladağı'ndaki Yavuz Selim İlkokulu'nda teneffüs sırasında yemek yiyen bir öğrenci, boğazına yiyecek kaçınca nefes alamaz hale geldi. Okulun temizlik görevlisi Zafer Hüner durumu fark edip Heimlich manevrası yaptı ve yiyeceğin çıkmasını sağladı. Öğrenci yeniden rahat nefes alırken o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, temizlik görevlisi Zafer Hüner'in uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Hüner'in öğrencinin hayatını kurtaran müdahalesi okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

TENEFFÜSTE NEFES ALAMAZ HALE GELDİ

Olay, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yavuz Selim İlkokulu'nda meydana geldi. Teneffüs sırasında yemek yediği sırada boğazına yiyecek kaçan öğrenci, nefes almakta zorlandı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ VAKİT KAYBETMEDİ

Öğrencinin durumunu fark eden okulun temizlik görevlisi Zafer Hüner, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Hüner'in müdahalesiyle öğrencinin boğazına kaçan yiyecek çıkarılırken, küçük öğrenci yeniden rahat nefes almaya başladı.

Temizlik görevlisinin soğukkanlılıkla yaptığı hayat kurtaran müdahale, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İHA
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