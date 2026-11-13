Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor - Son Dakika
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Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

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Malatya\'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor
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Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Kazanın nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, hava koşullarının etkili görünmediğini belirterek teknik arıza ve elektrik tellerine çarpma ihtimallerine dikkat çekti. Kazanın kesin nedeni ise yürütülen incelemelerin ardından netleşecek.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu. S-70 Sikorsky tipi askeri helikopter, kalkışından kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.

Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler çevredeki bir eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı, helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

ŞEHİT OLAN 4 ASKERİMİZİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada şehit olan askerlerimizin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Şehitlerimizin kimlikleri şöyle:

- Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen

- Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar

- Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir

- Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder

Bakanlık, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

UZMAN İSİM KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN 2 İHTİMALİ AÇIKLADI

Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından gözler helikopterin neden düştüğüne çevrildi. CNN Türk canlı yayınında kazanın oluş şekline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölüm Başkanı Tolga İnan, iki ihtimal üzerinde durdu.

İnan, kazanın meydana geldiği sıradaki hava koşullarını değerlendirdiğinde meteorolojik bir sorunun ön plana çıkmadığını belirtti. Helikopterin kalkış sırasında mekanik veya teknik bir arıza yaşamış olabileceğini ifade eden İnan, elektrik tellerine çarpma ihtimalinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

"YA TEKNİK ARIZA YA DA ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPMA"

Kazanın olası nedenlerine ilişkin konuşan İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada en temel sebep ya mekanik ve teknik arıza, ya da elektrik tellerine çarparak helikopterin hakimiyetinin kaybolması olarak değerlendirebiliriz. Düşük görüş, hava koşulu ve rüzgar sıkıntılı görünmüyor. Ya teknik-mekanik bir arıza yaşandı kalkış anında ya da elektrik tellerine çarpma meydana geldi. Potansiyel sebep olarak bunları söyleyebiliriz."

Uzman ismin değerlendirmeleri, kazanın teknik bir problemden veya çevresel bir engelle temastan kaynaklanmış olabileceği ihtimallerini öne çıkardı. Ancak her iki ihtimalin de henüz doğrulanmadığı, kazanın kesin nedeninin resmi incelemeler sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

"HELİKOPTERİN ESKİ OLMASI DEĞİL, BAKIMLI OLMASI ÖNEMLİ"

S-70 tipi helikopterlerin teknik özelliklerine de değinen İnan, hava araçlarının güvenliğinde yaşlarından çok bakım durumlarının belirleyici olduğunu vurguladı.

Helikopterlerin 30 yaşın üzerinde olmasının tek başına güvenlik sorunu anlamına gelmediğini belirten İnan, düzenli bakımları yapılan hava araçlarının uzun yıllar kullanılabileceğini söyledi.

İnan, "Yani 30 yaşın üzerinde de olsa her zaman deriz uçaklarda, helikopterlerde, temelde hava araçlarında yaş önemli değildir. Bakımlı olması önemlidir. Bakımlı olduğu müddetçe 60-70 yılda kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Askeri havacılıkta kullanılan hava araçlarının sivil havacılıktakilere kıyasla daha yaşlı olabildiğini belirten İnan, bunun söz konusu helikopterlerin güvensiz olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

ÇİFT MOTORLU OLMASI NEDEN ÖNEMLİ?

S-70 Black Hawk ailesinin dünya genelinde yaygın olarak kullanılan, orta sınıf, çok maksatlı ve çift motorlu bir helikopter olduğunu anlatan İnan, bu hava araçlarının personel taşıma, ikmal, harici yük taşıma ve arama kurtarma gibi birçok görevde kullanılabildiğini belirtti.

Helikopterin dört palalı ana rotor ve dört palalı kuyruk rotoruna sahip olduğunu aktaran İnan, çift motorlu yapısının önemli bir güvenlik özelliği olduğuna dikkat çekti.

İnan, tek motorun arızalanmasının otomatik olarak helikopterin düşeceği anlamına gelmediğini vurgulayarak motorlardan elde edilen gücün ana dişli üzerinden ana rotora, aktarma sistemi aracılığıyla da kuyruk rotoruna iletildiğini anlattı.

Bu sistemlerde meydana gelebilecek mekanik veya teknik sorunların ise uçuş güvenliğini etkileyebileceğini ifade etti.

Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

KARA KUTU KAZANIN NEDENİNİ ORTAYA ÇIKARABİLİR

Kazanın aydınlatılmasında helikopterin uçuş verilerinin kritik önem taşıyabileceğini belirten İnan, S-70 tipi helikopterlerde kara kutu bulunabileceğine işaret etti.

Geçmişte Sikorsky helikopterlerine uçuş kayıt sistemleri yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını hatırlatan İnan, kazaya karışan helikopterde kara kutu bulunduğunun ise kesin olarak söylenemeyeceğini vurguladı.

İnan, inceleme sürecini şu sözlerle anlattı:

"Önce enkaz incelenir, enkaz incelendikten sonra kara kutudaki kokpit ve uçuş veri kayıtları analiz edilir ve en sonunda zaten kaza kırım heyetinin nihai raporu bize sebebini söyler."

Kazanın nedenine ilişkin ortaya atılan ihtimallerin, resmi inceleme tamamlanmadan kesin bir sonuca dönüştürülemeyeceği belirtiliyor.

MALATYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dört askerimizin şehit olduğu kazanın ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Kazanın oluş şekli ve helikopterin düşmesine neden olan etkenlerin belirlenmesi amacıyla yürütülecek incelemeler, olayın aydınlatılmasında belirleyici olacak.

Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da kazada şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Bayraktaroğlu, mesajında "12 Kasım 2026 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

S-70 SİKORSKY HELİKOPTERİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 Sikorsky, ABD merkezli Sikorsky Aircraft tarafından geliştirilen çift motorlu, orta sınıf ve çok maksatlı askeri helikopter ailesinin bir üyesi.

1970'li yılların sonunda geliştirilen UH-60 Black Hawk platformunu temel alan S-70 ailesi, farklı ülkelerin askeri ihtiyaçlarına göre çeşitli modellerde üretildi.

Zorlu arazi ve hava koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlanan helikopterler; askeri personel nakliyesi, ikmal, tıbbi tahliye, arama kurtarma ve komuta kontrol faaliyetlerinde kullanılabiliyor.

Görev donanımına bağlı olarak tam teçhizatlı askerlerin taşınmasında da kullanılan helikopterlerin deniz kuvvetlerine yönelik S-70B Seahawk gibi özel modelleri bulunuyor.

Türkiye'nin de envanterinde yer alan S-70 ailesi, dünya genelinde 30'dan fazla ülke tarafından kullanılıyor. Türkiye'de ayrıca TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında T70 adıyla yerli sistemlerle donatılan modellerin üretimi gerçekleştiriliyor.

Kazaya karışan helikopterin teknik durumu, bakım geçmişi ve uçuş sırasında yaşanan gelişmelerin ise yürütülen resmi incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.

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