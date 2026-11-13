ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini "Saygılı olun" diye uyaran askere madalya verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini "Saygılı olun" diye uyaran askere madalya verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini "Saygılı olun" diye uyaran askere madalya verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD'de Savaş Bakanı Pete Hegseth, Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı önünde kendisini ve beraberindeki heyeti yüksek sesle konuşup güldükleri için uyaran askeri madalyayla ödüllendirdi. Askerin uyarısı kameralara yansırken, Hegseth'in bir gün sonra aynı askeri Pentagon'a davet ederek madalya takması dikkat çekti.

ABD'de 11 Kasım Gaziler Günü dolayısıyla Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen törene Başkan Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savaş Bakanı Pete Hegseth katıldı.

Törenin ardından Hegseth, eşi Jennifer Hegseth ve beraberindeki üst düzey yetkililerle Meçhul Asker Anıtı önünde fotoğraf çektirdi. Heyetin alandan ayrılmaya hazırlandığı sırada konuşma ve gülüşme sesleri duyuldu.

Anıtın güvenliğinden sorumlu askerlerden Thomas Iglesias, bunun üzerine gruba dönerek yüksek sesle uyarıda bulundu.

"HERKES SESSİZLİĞİ VE SAYGIYI KORUMAK ZORUNDA"

Asker Iglesias, Hegseth ve beraberindekilere, "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını korumak zorundadır." diye seslendi.

O anlar kameralara yansırken, askerin ABD'nin en önemli askeri anıtlarından birinde görevini yerine getirmek için ülkenin en üst düzey savunma yetkilisini uyarması dikkat çekti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, olayın ardından yaptığı açıklamada askerin doğru ve saygılı bir şekilde herkese kuralları hatırlattığını belirtti.

BİR GÜN SONRA PENTAGON'A DAVET EDİP MADALYA TAKTI

Olayın ertesi günü, 12 Kasım'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Hegseth, kendisini uyaran Thomas Iglesias'ı ve görev yaptığı 3. Piyade Alayının askerlerini Pentagon'da ağırladı.

Hegseth, Iglesias'a 11 Kasım'da Meçhul Asker Anıtı'ndaki görevini yerine getirmesinden dolayı Müşterek Hizmet Takdir Madalyası (Joint Service Commendation Medal) verdi.

Madalya töreninden fotoğraflar paylaşan Hegseth, şu ifadeleri kullandı: "Askerleri seviyoruz. Standartları seviyoruz. Aferin uzman çavuş. Devam edin vatanseverler."

Paylaşılan fotoğraflarda Hegseth'in madalyayı askerin üniformasına taktığı ve ardından elini sıktığı görüldü.

1948'DEN BU YANA GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTULUYOR

Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı, kimliği belirlenemeyen Amerikan askerlerinin anısını yaşatıyor.

ABD ordusunun "Old Guard" olarak bilinen 3. Piyade Alayına bağlı askerler, 1948 yılından bu yana anıtta günün 24 saati nöbet tutuyor.

Anıt çevresinde ziyaretçilerin sessiz olması ve saygılı davranması gerekiyor. Nöbetçi askerler, bu kurallara uymayan kişileri uyarmakla görevli.

Hegseth'in kendisini uyaran askeri madalyayla ödüllendirmesi, olayın ardından uluslararası basında geniş yer buldu.

Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardıMeçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Amerika Birleşik DevletleriDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Engin Koç yıllar sonra ekranda: 1976’nın Mankenler Kralı köye yerleşmiş Engin Koç yıllar sonra ekranda: 1976'nın Mankenler Kralı köye yerleşmiş
Sözleşmesi feshedilecek Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor Sözleşmesi feshedilecek! Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı Süper Lig’e geri dönüyor Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig'e geri dönüyor
“Erdoğan” haberi nedeniyle tutuklanmıştı Karar açıklandı “Erdoğan” haberi nedeniyle tutuklanmıştı! Karar açıklandı
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
Kevin De Bruyne’den Türk futbolculara çok konuşulacak eleştiri: Herkes... Kevin De Bruyne'den Türk futbolculara çok konuşulacak eleştiri: Herkes...
06:19
ABD’de 152 yıl sonra bir ilk Seçilen ilk siyahi senatör oldu
ABD'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu
23:46
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
22:59
İşte Malatya’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
22:39
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
22:37
Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
21:31
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
19:11
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
15:39
Devlet üniversitesinde taciz iddiası Öğretim üyesi açığa alındı
Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 06:28:40. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini "Saygılı olun" diye uyaran askere madalya verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android