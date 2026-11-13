ABD\'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu

ABD'de ara seçimlerin ardından Mississippi eyaletinde tarihi bir sonuç ortaya çıktı. Demokrat Parti'nin adayı Scott Colom, Senato yarışını kazanarak 1874'ten bu yana eyaletten ABD Senatosuna seçilen ilk siyahi isim oldu. Colom'un zaferi, Mississippi'nin siyasi tarihinde 152 yıllık bir dönemin ardından yaşanan önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

DEMOKRATLAR SENATODA ÇOĞUNLUĞU ELE GEÇİRDİ

Mississippi'deki sonuçların açıklanmasıyla birlikte Demokratların Senatodaki sandalye sayısı 55'e yükselirken Cumhuriyetçiler 44 sandalyede kaldı. Alaska'daki Senato yarışının sonucu ise henüz netleşmedi.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, yalnızca Senatoda değil, Temsilciler Meclisinde de çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

ABD'DE SEÇMENLER KONGRE İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde seçmenler, eyalet valilikleri ve çeşitli yerel yönetim görevlerinin yanı sıra Kongrenin iki kanadındaki temsilcileri belirlemek için oy kullandı.

Seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 üyeli Senatonun 35 sandalyesi için yarış yapıldı. ABD seçim sistemine göre Temsilciler Meclisi üyeleri iki yılda bir seçilirken altı yıllığına görev yapan senatörlerin yaklaşık üçte biri her iki yılda bir yenileniyor.