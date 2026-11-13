ABD'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD\'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Mississippi eyaletinden Senatoya seçilen Demokrat Scott Colom, 152 yıl sonra eyaletten ABD Senatosuna giren ilk siyahi isim olarak tarihe geçti. Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Colom, Mississippi'deki Senato yarışını kazanırken Demokratlar Kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu elde etti.

ABD'de ara seçimlerin ardından Mississippi eyaletinde tarihi bir sonuç ortaya çıktı. Demokrat Parti'nin adayı Scott Colom, Senato yarışını kazanarak 1874'ten bu yana eyaletten ABD Senatosuna seçilen ilk siyahi isim oldu. Colom'un zaferi, Mississippi'nin siyasi tarihinde 152 yıllık bir dönemin ardından yaşanan önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

DEMOKRATLAR SENATODA ÇOĞUNLUĞU ELE GEÇİRDİ

Mississippi'deki sonuçların açıklanmasıyla birlikte Demokratların Senatodaki sandalye sayısı 55'e yükselirken Cumhuriyetçiler 44 sandalyede kaldı. Alaska'daki Senato yarışının sonucu ise henüz netleşmedi.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, yalnızca Senatoda değil, Temsilciler Meclisinde de çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

ABD'DE SEÇMENLER KONGRE İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde seçmenler, eyalet valilikleri ve çeşitli yerel yönetim görevlerinin yanı sıra Kongrenin iki kanadındaki temsilcileri belirlemek için oy kullandı.

Seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 üyeli Senatonun 35 sandalyesi için yarış yapıldı. ABD seçim sistemine göre Temsilciler Meclisi üyeleri iki yılda bir seçilirken altı yıllığına görev yapan senatörlerin yaklaşık üçte biri her iki yılda bir yenileniyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriAssociated PressMississippiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Engin Koç yıllar sonra ekranda: 1976’nın Mankenler Kralı köye yerleşmiş Engin Koç yıllar sonra ekranda: 1976'nın Mankenler Kralı köye yerleşmiş
Sözleşmesi feshedilecek Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor Sözleşmesi feshedilecek! Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı Süper Lig’e geri dönüyor Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig'e geri dönüyor
06:13
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini “Saygılı olun“ diye uyaran askere madalya verdi
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini "Saygılı olun" diye uyaran askere madalya verdi
23:46
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
22:59
İşte Malatya’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
22:39
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
21:31
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 06:28:27. #.0.2#
SON DAKİKA: ABD'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android