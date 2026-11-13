Tayvan Savunma Bakanlığı, ada çevresinde Çin'e ait 30 hava aracı uçuşu tespit etti - Son Dakika
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Tayvan Savunma Bakanlığı, ada çevresinde Çin'e ait 30 hava aracı uçuşu tespit etti

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Tayvan Savunma Bakanlığı, ada çevresinde Çin\'e ait 30 hava aracı uçuşu tespit etti
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Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait askeri hava araçlarının dünden bu sabah saatlerine dek ada çevresinde 30 uçuş yaptığını bildirdi. Açıklamaya göre uçuşlardan 23'ü Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgiyi geçerken 8 savaş gemisi ve 3 resmi gemi de ada çevresinde seyretti.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim yeniden yükseldi. Çin'e ait savaş jetleri, bombardıman uçakları, insansız hava araçları ve helikopterlerin de aralarında bulunduğu askeri hava araçları, Tayvan çevresinde 30 uçuş gerçekleştirdi. Uçuşların 23'ünde Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgi aşılırken, bölgede 8 savaş gemisi ve 3 resmi gemi de tespit edildi.

ÇİN'DEN TAYVAN ÇEVRESİNDE 30 ASKERİ UÇUŞ

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait askeri hava araçlarının dün ve bu sabah saatleri arasında Ada çevresinde yoğun faaliyet yürüttüğünü açıkladı. Bakanlığın verdiği bilgilere göre savaş jetleri, bombardıman ve destek uçakları, insansız hava araçları ile helikopterlerin yer aldığı askeri hava araçları toplam 30 uçuş gerçekleştirdi.

Bu uçuşların 23'ünde, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizginin geçildiği belirtildi. Çin'e ait hava araçlarının Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu kesimlerinde faaliyet gösterdiği aktarıldı.

8 SAVAŞ GEMİSİ VE 3 RESMİ GEMİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, Çin'e ait 8 savaş gemisi ile 3 resmi geminin de Tayvan çevresinde seyrettiğini bildirdi. Çin'in askeri hareketliliği üzerine Tayvan ordusunun bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği, devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye soktuğu kaydedildi.

Şİ CİNPİNG'İN AÇIKLAMASININ ARDINDAN GELDİ

Çin'in askeri faaliyetlerinin, Çin Cumhuriyeti'nin kurucusu Sun Yat-sen'in 160. doğum yıl dönümü olan 12 Kasım'a denk gelmesi dikkat çekti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de Sun Yat-sen için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, Çin ile Tayvan'ın yeniden birleşmesinin tarihin kaçınılmaz yönelimi olduğunu ve bu sürecin durdurulamayacağını söylemişti.

Şi'nin bu açıklamasının ardından Tayvan çevresinde tespit edilen askeri hareketlilik, iki taraf arasındaki gerilimi yeniden öne çıkardı.

ÇİN, GEREKİRSE GÜÇ KULLANABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Çin, kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan üzerinde egemenlik iddiasını sürdürüyor. Tayvan ise 1949'da sona eren Çin İç Savaşı'ndan bu yana fiilen ayrı bir yönetim altında bulunuyor.

Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesini hedeflerken gerektiğinde askeri güç kullanma seçeneğini dışlamıyor. Tayvan yönetimi ise Çin'in artan askeri baskısına karşı savunma harcamalarını yükseltiyor ve ABD'den satın aldığı silah sistemleriyle askeri kapasitesini güçlendirmeye çalışıyor.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiPolitikaSavunmaTayvanGüncelDünyaSon Dakika

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