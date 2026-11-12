Kimliği belirsiz saldırgan, Küçükçekmece'de M.A.'yı silahla ayağından yaraladı - Son Dakika
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Kimliği belirsiz saldırgan, Küçükçekmece'de M.A.'yı silahla ayağından yaraladı

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Kimliği belirsiz saldırgan, Küçükçekmece\'de M.A.\'yı silahla ayağından yaraladı
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Kimliği belirsiz saldırgan, Küçükçekmece\'de M.A.\'yı silahla ayağından yaraladı
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Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir saldırgan, evine giden M.A.'yı silahla ayağından yaraladı. M.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de M.A., evine gittiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan M.A. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi 2'inci Tunç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir kuyumcuda çalışan M.A., evine gittiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ayağından yaralandığı belirlenen M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
İnönü mahallesiKüçükçekmeceİstanbul3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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