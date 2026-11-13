Ataşehir’de evine haciz gelen kişi 5’inci kattan düştü

Ataşehir'de evine haciz gelen bir kişi, memurların işlem yaptığı sırada 5'inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaralandı.

HACİZ İŞLEMİ YAPILIRKEN, 5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ

Olay, saat 16.00 İçerenköy Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, haciz işlemleri için eve gelen görevlilerin işlem yaptığı sırada ev sahibi H.H.Ü. (52), henüz bilinmeyen bir nedenle 5’inci kattaki dairenin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan H.H.Ü. ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede ve apartman çevresinde inceleme yaptı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı