Allahuekber Dağları yaylası Kars Selim\'de mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Allahuekber Dağları yaylası Kars Selim'de mevsimin ilk karıyla beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün Allahuekber Dağları eteklerindeki yaylasına mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen yayla cep telefonuyla görüntülenirken, yüksek kesimlerde karın etkisini artırması bekleniyor.
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün Allahuekber Dağları yaylasına mevsimin ilk karı yağdı. Yaylada etkili olan kar yağışı, bölgede kışın habercisi olarak değerlendirilirken, beyaza bürünen yayla cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kars'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan yaylada gece saatlerinde kar yağışı görüldü.
Yaylada bulunan bir vatandaş, etkili olan kar yağışını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, kısa sürede beyaza bürünen yayla ve çevresindeki dağlık alanlar dikkat çekti.
Öte yandan Kars'ta yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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