Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor'da Berkan Kutlu, zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"BENİ DİNLEDİ VE BU SEFER GOL OLDU"

Serbest vuruşta golü bulan Matej Maglica ile arasındaki sohbete değinen Berkan Kutlu, "Maç içinde arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. O an öyle hissettim ve Maglica'ya o bilgiyi vermek istedim. Bazen böyle şeyler söylediğimizde oyuncunun kafası karışabiliyor ama beni dinledi ve bu sefer gol oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

"AFFEDİN BENİ''

Kendi performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan Berkan Kutlu, "Çok özür diliyorum ama kendimden bahsetmek istemiyorum. Çünkü bugün gerçekten çok üzgünüz. Affedin beni, bugün bu konulara girmeyelim. Önümüze bakmamız ve gelecek maça en iyi şekilde hazırlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.