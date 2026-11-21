Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

EDERSON TOPU UZAKLAŞTIRDI

10. dakikada soldan Baku’nun ortasında Agyei arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, yakın mesafedeki Ederson topu uzaklaştırdı.

DİREĞİN DİBİNDEN TOP DIŞARIDA

22. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Berkan Kutlu’nun sert şutunda, meşin yuvarlak Oppong’a çarparak direğin dibinden kornere gitti.

GREENWOOD GOLÜ BULAMADI

34. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Greenwood'un şut açısı yakalayınca yerden sert vuruşunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.

FENERBAHÇE KAPTANIYLA ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe, 61. dakikada duran top organizasyonuyla golü buldu! İrfan Can'ın sağ kanattan kullandığı ortada top Skriniar'ın önünde kaldı. Slovak savunmacı, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

KOCAELİSPOR PENALTI KAZANDI

68. dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Berkan Kutlu'nun sol köşeden kullandığı kornerde Maglica'nın indirdiği topu Semedo uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam, Semedo'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

BERKAN KUTLU HATA YAPMADI

71. dakikada penaltıda topun başına gelen Berkan Kutlu, top ve kaleciyi ayrı köşelere yollayarak takımına beraberliği getirmeyi başardı.

KOCAELİSPOR ÖNE GEÇTİ

76. dakikada Kocaelispor öne geçti. Serbest vuruşta topun başına gelen Maglica, yerden çok sert bir vuruş yaparak Ederson'u çaresiz bıraktı. Kocaelispor, 2-1 öne geçti.

90+3'TE EŞİTLİK GELDİ

Fenerbahçe, 90+3'te skoru 2-2 yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında Greenwood'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

KRİTİK MAÇTA KAZANAN YOK

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte 20 puana yükselen Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e çıktı. Kocaelispor ise 20 puana yükseldi.