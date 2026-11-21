Markette ortalık karıştı! Personel ve müşteri birbirine girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Arnavutköy'de satın aldığı ürünü değiştirmek için zincir markete gelen müşteri ile tek kolu olmayan mağaza müdürü arasında kavga çıktı. Müşterinin tekme atmasıyla büyüyen tartışmada müdürün yumruğu müşterinin yüzüne isabet etti. Burnunun kırıldığını öne süren müşteri ile mağaza müdürü birbirinden şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de aldığı ürünü değiştirmek isteyen müşteri, tartıştığı market müdürüne saldırdı. Yumruklu kavganın ardından burnunun kırıldığını öne süre müşteri ile engelli market müdürünün birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ZİNCİR MARKETTE ORTALIK KARIŞTI
Olay, dün İmrahor Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, satın aldığı ürünü değiştirmek isteyen müşteri markete gelerek müdür ile görüştü. Ürün değişimi sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma müşterinin takat atması üzerine yumruklu kavgaya dönüştü.
'BURNUM KIRILDI' İDDİASI
Yaşanan arbedede, tek kolu olmayan market müdürünün attığı yumruk müşterinin yüzüne isabet etti. Aldığı darbenin ardından burnunun kırıldığını öne süren müşteri ile mağaza müdürünün birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Markette yaşanan kavga, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ürün değişimi nedeniyle başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı.
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