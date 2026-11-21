Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park Stadyumu'nda devam eden çim yenileme çalışmaları nedeniyle rakibini Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk etti.

Karşılaşmada Galatasaray 1-0 öne geçerken mücadeleyi televizyon başından takip eden futbolseverlerin dikkatini çeken ayrıntı, maçın oynandığı stadyumun zemini oldu.

MAÇI İZLEYENLERİN GÖZÜ ZEMİNE TAKILDI

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun yemyeşil ve düzgün görünen zemini, karşılaşmayı takip eden futbolseverlerden övgü aldı. Sahanın görüntüsünü beğenen çok sayıda kişi, zeminin kalitesine dikkat çekerek diğer Süper Lig stadyumlarıyla karşılaştırmalar yaptı.

Özellikle saha çizgilerinin belirginliği, çimlerin düzenli görünümü ve zeminin genel durumu, futbolseverlerin dikkatini çekti.

"ZEMİN DEDİĞİN BÖYLE OLUR"

Karşılaşmayı izleyen bazı futbolseverler, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun zeminini İngiltere Premier Lig'deki sahalara benzetti. Görüntülere ilişkin yapılan yorumlarda, "Zemin dediğin böyle olur", "Adamların sahası Premier Lig zemini gibi" ve "Galatasaray'ın sahası da böyle olmalı" ifadeleri öne çıktı. Özellikle Galatasaray'ın kendi stadyumunda çim yenileme çalışması yürütüldüğü dönemde Başakşehir'in zeminine yönelik bu değerlendirmeler dikkat çekti.

RAMS PARK'TA ÇİM YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ta çim yenileme çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu nedenle Samsunspor karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadı. Galatasaray'ın geçici olarak kullandığı stadyumun zemini, karşılaşmanın skorunun yanı sıra futbolseverlerin en çok dikkat çektiği ayrıntılardan biri oldu.