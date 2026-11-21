Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Amedspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor, 2-0 kazandı.

GOLLER ALI SOWE'DAN

Karşılaşmada gollerin ikisini de konuk ekip adına Ali Sowe attı. Rizespor, 19. dakikada Sowe’nin golüyle 0-1 öne geçti. İkinci yarıda 54. dakikada yine Sowe’nin kaydettiği golle skoru 0-2’ye getirdi. Maç bu skorla tamamlandı.

SAHASINDA İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Amedspor, bu sezon sahasında ilk kez mağlup oldu ve taraftarları önünde ilk yenilgisini aldı. 23 puanda kalan Diyarbakır ekibi, daha önce sahasında oynadığı tüm maçları kazanmıştı. 17 puana ulaşan Çaykur Rizespor ise deplasmanda önemli bir galibiyet elde etti.