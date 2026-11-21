Çekmeköy'de bir zincir marketten alınan çekirdeklerin içinin boş çıkması üzerine Tüketici Hakem Heyeti, ürünü "ayıplı mal" olarak kabul edip müşteriyi haklı bularak çekirdeklerin parasının iadesine karar verdi. Kararın emsal niteliği taşıdığını belirten TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, "Bir çekirdek tanesinin görseliyle içindekinin uyuşmadığından kaynaklı hakem heyeti kararı Türkiye'de bir ilk olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Çekmeköy'de bir zincir marketten çekirdek alan çocuklar ilginç bir manzarayla karşılaştı. Satın alınan ürün paketinin açılmasıyla birlikte pek çok çekirdeğin içinin boş olduğu ortaya çıktı. O anları kaydeden çocuklardan birinin babası olan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. Heyet, markanın sattığı ürünü "ayıplı mal" olarak kabul edip tüketiciyi haklı bularak; satın alınan çekirdeklerin parası olan 35 liranın müşteriye iade edilmesine karar verdi. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, yaşanan olayın emsal niteliği taşıyabileceğini dile getirirken, hak aramanın tüketici nezdinde bir meblağa bağlı olmadığının ve benzer durumlarda bu tür başvuruların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Hakem heyeti tüketicinin bu talebini haklı gördü çünkü burada bir ayıplı bir mal vardı"

TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, yaşanan ilginç olayın Tüketici Hakem Heyeti'ne taşınma sürecini şu şekilde aktardı:

"İki küçük çocuğumuz babası aracılığıyla marketten iki paket çekirdek alıyor. Açıp yemeye başladıklarında çekirdeklerin büyük bir bölümünün içinin boş olduğunu görüyor. Bunun üzerine başkanımız Aydın Ağaoğlu, hukuki süreç başlatıp tüketicinin hakkını aramak adına ayıplı bir mal olarak değerlendirdi ve hakem heyetine başvuru yaptı. Hakem heyeti de tüketicinin bu talebini haklı gördü çünkü burada bir ayıplı bir mal vardı. Nedir ayıplı mal? Tüketici kanunumuzda şöyle tabir eder, 'Satıcının size vadettiği, görselinde, ilanında belirttiği özelliklere sahip olmayan ürünler' ayıplı olarak kabul edilir. Siz normal bir tüketici anlayışıyla bu pakete baktığınızda ne anlarsınız? 'Ben bunu aldığımda iri taneli, güzel bir çekirdek yiyeceğim' dersiniz. Ama paketi açıp baktığımızda birçok tanenin içinin boş olduğu; dolayısıyla da burada vaadedilen şekilde bir hizmet ve bir mal sunulmadığı ortada. Dolayısıyla hakem heyeti de satıcı bunun aksini ispat edemediğinden tüketicinin talebini haklı buldu."

"Buradaki miktarın paket başına 17 lira 50 kuruş olması bizim için hiç önemli değil, 1 lira da olsa biz yine aynı işlemi yapardık"

Avukat İbrahim Güllü, ürünün uygun fiyatlı olmasının hak arama sürecine etki etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu paketin tanesi 17 lira 50 kuruş, iki paket aldık ve 35 liranın iadesine karar verildi. Hak aramanın bedeli olmaz, öncelikle onu belirtelim. Bu 1 lira da olur, 1000 lira da olur, milyonlar da olabilir. Buradaki miktarın paket başına 17 lira 50 kuruş olması bizim için hiç önemli değil. Bu 1 lira da olsa biz yine aynı işlemi yapardık. Biz bu başvuruyu yapmadan önce sosyal medyada da baktık, gerçekten çekirdeklerin içinin boş çıkmasına yönelik birçok şikayet olduğunu gördük. Biz kendimiz de bizzat şahidi olunca bunu hukuki süreç olarak hakem heyetine taşıdık. Biz aldığınız ürünün bozuk çıkmasını çok gördük ama bir çekirdek tanesinin görseliyle içindekinin uyuşmadığından kaynaklı hakem heyeti kararı başka yerde görmedim, Türkiye'de bir ilk olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu firmayı hakem heyetine taşımadığımız takdirde işletme sattığı ürünün doğru olduğunu kabul edecek ve yine üretmeye devam edecek"

Benzer durumlarda hak aramanın, tüketiciler açısından hayat kalitesini artıracak bir yöntem olduğuna dikkat çeken Güllü, "Başvuru yolu basit ve ücretsiz. 186 bin liraya kadar e-Devlet uygulaması üzerinden hakem heyeti başvuru yazarak başvuruyu yapabilir. Hak aramanın bedeli olmaz; 1 lira da olsa biz hakkımızı arayalım. Çünkü hak arandıkça çoğalır ve hayatın kalitesi artar. Biz bu firmayı hakem heyetine taşımadığımız takdirde işletme sattığı ürünün doğru olduğunu kabul edecek ve yine üretmeye devam edecek. Tüketicimiz de almış olduğu ürünün ve ödemiş olduğu bedelin karşılığını alamadığı için kandırılmaya, tatminsiz olmaya devam edecek. Dolayısıyla da hayatımız kalitesiz olarak sürmeye devam edecek. Hak aramak insanın hayatının kalitesini arttırır" dedi.