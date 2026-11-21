Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 4. dakikada öne geçti. Sağ çaprazdan Batrakov'un kullandığı serbest atışta arka direkte Singo'nun dokunduğu top, Torreira'nın önünde kaldı. Uruguaylı futbolcu, altıpas içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Samsunspor, ilk yarının son bölümünde beraberlik golüne çok yaklaştı. 42. dakikada Coulibaly'nin sağ kanattan yaptığı ortada Yunus Akgün'ün kafayla uzaklaştırmak istediği top, altıpas içinde Sekongo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır, kritik bir kurtarışa imza atarak topu kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Galatasaray, 53. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sara'nın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Yunus Akgün, kalecinin üzerinden aşırdığı topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0 yaptı.

Samsunspor ise bu gole 4 dakika sonra yanıt verdi. 57. dakikada Mendes'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa Bayo gelişine vurdu. Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu ve fark bire indi.

TAM 6 KURTARIŞ YAPTI, GALİBİYETTE BAŞROLÜ OYNADI

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı mücadeleye Uğurcan Çakır'ın performansı damga vurdu. Samsunspor'un etkili ataklarında kalesinde önemli kurtarışlar yapan milli kaleci, takımının üç puanı almasında büyük pay sahibi oldu. Karşılaşmayı 6 kurtarışla tamamlayan Uğurcan Çakır, bunların 3'ünü ceza sahası içinden gelen şutlarda gerçekleştirdi. Başarılı kaleci ayrıca 1 başarılı çıkış ve 1 hava topu alma istatistiğine ulaştı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN UĞURCAN'A ÖVGÜ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır'ın performansını öne çıkardı. Özellikle Samsunspor'un beraberlik için baskı kurduğu anlarda yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken milli kaleci, taraftarlardan övgü aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, "O olmasaydı kazanamazdık" ve "Uğurcan olmasa puan kaybederdik" yorumlarıyla başarılı kalecinin galibiyetteki rolüne dikkat çekti.

GALATASARAY ÜST ÜSTE ALTINCI KEZ KAZANDI

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla üst üste altıncı galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 7 puanda kalarak düşme hattından uzaklaşamadı.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın sonunda kırmızı kart gördü. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş derbisinde takımının başında yer alamayacak.

GALATASARAY'DAN 42 MAÇLIK REKOR

Galatasaray, Samsunspor galibiyetiyle Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla kulüp rekorunu kırarken liderlik koltuğundaki yerini de korudu.