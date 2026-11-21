kanatmishamza0:

vah Bahçeli koltuk deyneği olduğun parti ülkeyi komple yemiş bitirmiş sen bölünme konuşuyorsun.. senin neren milliyetçi anlamadım.. neyin peşindesin... mafya adamı.. senin altında çok kirli.. muhsin yazıçıoğlu ve sinan ateş halen faili meçhul.. sen devletin polisini, yargısını, askerini ihtirasları doğrultusunda kullanan bir projesin...