Rusya'da sirenlerin çaldığı Kaliningrad bölgesine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna'ya ait olduğu öne sürülen İHA'ların bölgeye Litvanya üzerinden ulaştığı iddiası, gözleri NATO üyesi ülkeye çevirdi.

SALDIRININ LİTVANYA ÜZERİNDEN DÜZENLENDİĞİ İDDİASI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İlk bilgilere göre, Kaliningrad'a yönelik olduğu öne sürülen insansız hava aracı saldırısının Litvanya üzerinden gerçekleştirildiği iddia edildi. Rusya'nın ana topraklarından ayrı konumda bulunan Kaliningrad'ın Litvanya ile sınır komşusu olması, saldırının güzergahına ilişkin iddiaları daha da önemli hale getirdi.

KALİNİNGRAD'DA HAVA SALDIRISI SİRENLERİ ÇALDI

Kaliningrad bölgesinde insansız hava aracı tehdidi nedeniyle hava saldırısı alarmı verildiği bildirildi. Bölgede sirenlerin çalmaya başlaması, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki stratejik topraklarında yaşanan güvenlik gelişmelerini öne çıkardı. Ukrayna'ya ait olduğu ileri sürülen insansız hava araçlarının Kaliningrad bölgesini hedef aldığı iddia edildi.

UKRAYNA'NIN İLK SALDIRISI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Kaliningrad'daki gelişmelerle ilgili ortaya atılan bir diğer iddia ise Ukrayna'nın bölgeye ilk kez insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği yönünde oldu. Ukrayna'nın Kaliningrad'ı doğrudan hedef aldığı iddiası, savaşın coğrafi kapsamı açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SAVAŞTA YENİ CEPHE ENDİŞESİ

Kaliningrad'da yaşanan İHA alarmı ve saldırının Litvanya üzerinden gerçekleştirildiği yönündeki iddialar, savaşın Baltık Denizi çevresine uzanma ihtimalini yeniden tartışmaya açtı. Rusya açısından önemli bir askeri konuma sahip olan Kaliningrad, NATO üyesi ülkelerle çevrili coğrafi konumu nedeniyle bölgesel güvenlik hesaplarında önemli bir yere sahip.