Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, Süper Lig'de yer alan futbol kulüpleri ile spor anonim şirketlerini denetlemeye 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakanlığın açıklamasına göre, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında 2025-2026 sezonunda erkekler futbol branşında en üst ligdeki spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin denetimine GSB tarafından başlanacak. Kulüplerin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 arasındaki işlem ve faaliyetlerinin genel denetimleri yapılacak. Süper Lig kulüpleri daha önce 7405 sayılı Kanunun geçiş düzenlemelerini içeren 2022-2024 yılları arasındaki iş ve işlemleri yönünden denetlenmişti.

Açıklamada ayrıca 2024-2025 sezonunda TFF 1. Lig'de faaliyette bulunan 13 spor kulübü ve spor anonim şirketinin, 7405 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2025 dönem sonuna kadar olan işlem ve faaliyetlerinin denetimlerinin sürdüğü de belirtildi.