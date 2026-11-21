MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye, bölgesel çıkarlarımızın da göz önüne alındığı, ülkede insanlarımızın barış içerisinde yaşadığı, kaynaklarımızın teröre değil çocuklarımıza, yaşlılarımıza, köylerimize, okullarımıza ve tüm insanlarımıza bir maddi katkı olarak geri dönecektir." dedi.

Yıldız, MHP İstanbul İl Başkanlığınca Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Huzur, İstikrar ve Kalkınma Yolunda Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" programında yaptığı konuşmada, fon olayının kapsamlı, organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapılanması olduğunu söyledi.

Bu olayı güvenlik güçlerinin tespit ettiğini belirten Yıldız, "Bunun sadece bir piyasa aktörlerinin yaptığı eylem olmayıp, hiyerarşik yapı içerisinde bir grubun, bir suç yapılanmasının olduğuna tanık oluyoruz. Bundan dolayı bakanlık yapmış, bakan yardımcılığı yapmış, üst düzey bürokraside bulunmuş, genel müdürlük yapmış birçok insanın gözetim altına alındığına, mahkemelere çıkarıldığına ve tutuklandığına şahit oluyoruz." diye konuştu.

Yıldız, ortada büyük bir suç yapılanması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak Cumhuriyet savcılarımız, Adalet Bakanlığımız, emniyet mensuplarımız çok titiz bir çalışmayla taviz verilmeden bugüne kadar yolsuzlukla mücadele etmektedir. Fon meselesinde söylenecek söz çoktur ancak verilen rakamlar, yapılan soruşturmalar bize şunu gösteriyor, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Adalet Bakanımız ve adli mekanizmamız çok iyi çalışıyor. Gerçekten çalışmalar son süratle ve kamu vicdanını tatmin edecek seviyeye gelmiştir. Keşke bu süreç içerisinde biraz daha hızlı hareket edilseydi diyebiliriz ancak bizim mekanizmalarımız, hukuk mekanizması biraz da böyle ağır işler."

"Büyük bir badire tarihin çöplüğüne gönderilmek üzeredir"

Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzere olduklarını söyleyen Yıldız, terörün çağdaş devletlerin egemenlik, güvenlik gibi değerlerini örseleyen, yıpratan, sonunda da insanlar arasında bir korku iklimi yaratan insanlık suçu olduğunu kaydetti.

Yıldız, Terörsüz Türkiye'nin sadece bir güvenlik meselesi olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye, bölgesel çıkarlarımızın da göz önüne alındığı, ülkede insanlarımızın barış içerisinde yaşadığı, kaynaklarımızın teröre değil çocuklarımıza, yaşlılarımıza, köylerimize, okullarımıza ve tüm insanlarımıza bir maddi katkı olarak geri dönecektir. 25 aydır çok şükür bir Mehmetçiğimizin burnu kanamamış, terör örgütleri herhangi bir kurumumuzun, evimizin camını dahi kıramamıştır. Bu çok önemlidir ancak mali açıdan bakarsak, 25 ayda Milliyetçi Hareket Partisi liderinin çıkışıyla milletimize harcanacak kaynak da 100 milyonlarca dolardır. Bu hareketin hem insani hem ekonomik tarafını göz önüne aldığımızda ülkemizin önünde büyük bir engel, büyük bir badire tarihin çöplüğüne gönderilmek üzeredir."

Konuya ilişkin bir komisyon kurulduğunu hatırlatan Yıldız, "Milletimizin tamamını kucaklayan terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, toplumsal barış ve huzur için terörle mücadeleden asla taviz vermeyen, hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutan milli birlik kaygılarını göz ardı etmeyen bir çerçeve metin hazırlandı. Bu çerçeve metne uygun olarak bir kanun çıkarıldı, ağustosta kanunlaştı." diye konuştu.

Yıldız, kanunda, PKK/KCK terör örgütü ve bununla bağlantılı tüm oluşumların fiili varlığına son verilmesi, örgütün kontrolündeki silah ve mühimmatın güvenlik güçlerine teslim edilmesi ve bu teslimatın ayrı bir kurul tarafından tespit edilmesi şartlarının yer aldığını belirtti.

Feti Yıldız, örgütün fiili varlığının sona erdiğine ilişkin tespit ve teyidin ardından raporun Milli Güvenlik Kurulu kararına dönüştürülmesi ve bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından çerçeve yasanın yürürlüğe gireceğini ifade etti.

"Mehmetçik'e kurşun sıkan, vatandaşımıza bomba koyan bu yasadan faydalanamaz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "Ne diyor peki bu çerçeve yasada? Örgüt feshedildi, silahlar bırakılacak, mağaralar boşaltılacak. Peki kimler faydalanacak? Türkiye Cumhuriyeti cezaevlerinde 4 bin 897 PKK, KCK hükümlü ve tutuklusu bulunmaktadır. Bunlardan 2 bin 800'ü bu kanundan faydalanabilir." dedi.

Yıldız, "Peki bu kanundan kimler faydalanamaz? Adam öldürme suçu işleyenler, 1 Haziran 2005 dahil olmak üzere müebbet hapis cezası ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılananlar, hakkında soruşturma olanlar, kovuşturmaya dönenler bu yasadan faydalanamaz, net. Mehmetçik'e kurşun sıkan, vatandaşımıza bomba koyan bu yasadan faydalanamaz. Bunun için mahkeme kararı şart değil, kesinleşmiş hüküm aranmaz. Bunu bazı hukukçularımız da bilmiyor. Maalesef televizyonlara çıkıp ahkam kesiyorlar. Soruşturma olması, kovuşturma aşamasında bulunması faydalanmaması için yeter şarttır." ifadelerini kullandı.

Geri kalanların neden faydalanacağını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Üst sınırı 15 yıla kadar olan suçlarla ilgili soruşturması olan, kovuşturması olan ya da mahkumiyeti olanların cezası ya da soruşturması, kovuşturması beş yıl ertelenecek. Bu beş yıl içerisinde suça dönerse infazı kaldığı yerden devam eder, soruşturması ve kovuşturması da kaldığı yerden devam eder. Peki 15 yıldan fazla olan bir suçla ilgili hapis cezası üst sınırı olanlar ne yapacak? Bunlar içinde 10 yıl bir erteleme süresi kanunda tertip edilmiş. Bu 10 yıl içerisinde yine suça dönerse bunlar için de 15 yılda olduğu gibi soruşturma, kovuşturma kaldığı yerden devam eder, hükümlüyse infaz edilmek üzere cezaevine alınır. Bu arada zaman aşımı işlemez."

Yıldız, "Yasayı bilmeyen, kanunu doğru dürüst okumayan ancak bir parti kurup televizyonlarda boy gösteren bazı ahmaklar, utanmadan sıkılmadan bizlere dil uzatıyor. Biraz okuyun be, biraz okuyun." dedi.

Son günlerde kamuoyu araştırması adı altında abuk sabuk rakamların paylaşıldığını ifade eden Yıldız, sahte para basmayla sahte oy oranı verme arasında hiç farkın olmadığını, bunların önüne yasayla geçmek zorunda olduklarını kaydetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevapladı.

Programa MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz'ın yanı sıra MYK üyeleri ve partililer katıldı.