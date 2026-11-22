Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, Reklam Kurulu tarafından bir zincir marketin "Hep Ucuz" sloganıyla yayımladığı reklamların incelemeye alındığını açıkladı. İncelemelerde, söz konusu sloganın tüketicilerde marketteki bütün ürünlerin her zaman ucuz olduğu yönünde bir algı oluşturduğu, ancak şirketin bu iddiayı destekleyecek yeterli bilgi ve belge sunamadığı tespit edildi.

Bakanlık tarafından 7 zincir markette gerçekleştirilen fiyat karşılaştırmalarında süt, çay, un, pirinç, ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması, bebek bezi ve deterjan gibi temel tüketim ürünleri incelendi. Yapılan değerlendirmelerde, ilgili marketin tüm ürünlerinin sürekli daha ucuz olduğunu ortaya koyan bir bulguya ulaşılamadı.

500 ÜRÜNLÜK KARŞILAŞTIRMA DA YETERLİ OLMADI

Şirketin daha sonra yaklaşık 500 temel tüketim ürünü üzerinden 10 zincir marketi kapsayan fiyat karşılaştırmaları yaptığı belirtildi. Ancak bu çalışmaların da "Hep Ucuz" sloganıyla verilen mesajı doğrulamadığı bildirildi.

Öte yandan daha önce reklamların durdurulmasına yönelik karar alınmasına rağmen söz konusu içeriklerin şirketin sosyal medya hesabında yayımlanmaya devam ettiği tespit edildi.

1 MİLYON 83 BİN 706 LİRA CEZA KESİLDİ

Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltıcı ve fiyat algısını bozucu nitelikte değerlendirdiği reklamlar nedeniyle ilgili zincir markete 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca söz konusu reklamların durdurulması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklamlarla mücadele edilmesi ve adil piyasa koşullarının korunması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.