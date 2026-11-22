Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, sert satışların ardından yönünü yukarı çevirdi. Cuma günü 55 bin 130 dolara kadar gerileyen Bitcoin, 22 Kasım saat 23.00 itibarıyla 60 bin 279 dolardan işlem gördü. Böylece haftalık değer kaybı yüzde 8,2 seviyesine geriledi.

Bitcoin, Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin dolarla ulaştığı tarihi zirvesinin ise halen yaklaşık yüzde 52 altında bulunuyor.

2,4 MİLYAR DOLARLIK POZİSYON TASFiYE EDİLDİ

Küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 2,84 artarak 2 trilyon 60 milyar dolara yükseldi. Sert düşüş sırasında kripto para borsalarında 24 saat içinde toplam 2,4 milyar dolarlık vadeli işlem pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı.

Tasfiye edilen pozisyonların 1 milyar dolardan fazlasını Bitcoin, 545 milyon dolarını ise Ethereum işlemleri oluşturdu. Özellikle kaldıraçlı işlemlerde yaşanan tasfiyelerin ardından satış baskısının hafiflemesiyle piyasada tepki alımları hız kazandı.

BİTCOİNİN YILLIK KAYBI YÜZDE 32'YE ULAŞTI

Bitcoinin toplam piyasa değeri 1 trilyon 210 milyar dolar seviyesine yükselirken, kripto para biriminin 2025'te yaşadığı yüzde 6'lık düşüşün ardından bu yılki değer kaybı yaklaşık yüzde 32 oldu. Buna karşın Bitcoin, son 10 yıllık dönemde yaklaşık yüzde 8 bin 150 değer kazandı.

Bitcoin'deki toparlanma altcoin piyasasına da yansıdı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum, son 24 saatte yüzde 5,07 yükselerek bin 684 dolara çıktı. Ethereum'un toplam piyasa değeri ise yaklaşık 205,93 milyar dolar olarak kaydedildi.

Analistler, sert düşüşün ardından gelen yükselişe rağmen toparlanmanın kalıcı olup olmayacağının henüz netleşmediğine dikkat çekiyor.