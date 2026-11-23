İstanbul Sarıyer'de kaybolan dişi aslanı bulmak için başlatılan çalışmalara Müge Anlı'nın ekibi de katıldı. Jandarma, polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin seferber olduğu arama çalışmaları sürerken, Müge Anlı'nın programında bölgeden canlı bağlantı yapılarak son durum aktarıldı.

MÜGE ANLI'NIN EKİBİ DE ARAMAYA KATILDI

Kayıp vakalarını bulmasıyla tanınan Müge Anlı, bu kez Sarıyer'de kaybolan dişi aslan için harekete geçti. Anlı'nın ekibi, aslanın arandığı bölgeye giderek çalışmalara ilişkin gelişmeleri takip etmeye başladı.

Programda bölgeden canlı bağlantı yapan muhabir, ekiplerin arama çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Yayında, Müge Anlı'nın görüntüleriyle birlikte aslanın arandığı bölgenin havadan çekilen görüntülerine de yer verildi. Ekiplerin dişi aslanı sağ olarak bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

ASLAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dişi aslanın 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'ndeki güvenlik kameralarına yansıdığı bildirilmişti. Aslanın bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, polis ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri tarafından çalışma yürütülüyor. Bölgede sürdürülen aramalarda henüz sonuç alınamazken, ekiplerin hayvanı bulmak için çalışmaları devam ediyor.