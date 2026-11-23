Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bartın'da düzenlenen halk buluşmasında partisinin seçim stratejisini açıkladı. Cumhur İttifakı ve mevcut muhalefet partileriyle ittifak yapmayacaklarını belirten Ağıralioğlu, seçimlere kendi amblemleriyle katılacaklarını söyledi. Ağıralioğlu'nun "Seçime kendi amblemimizle gireceğiz. İttifak yok! Hiç kimseye eyvallah etmiyoruz" şeklindeki sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'YLA DA MUHALEFETLE DE BERABER OLMAYACAĞIZ"

Partisinin seçimlerde izleyeceği yol haritasını anlatan Ağıralioğlu, hem Cumhur İttifakı'na hem de muhalefet partilerine mesafeli olduklarını ifade etti. Ağıralioğlu, "Anahtar Parti, Cumhur İttifakı'yla beraber olmayacak. Milletin umudu olamayan muhalefetle de beraber olmayacak. Anahtar Parti sonuna kadar tek kalacak. Seçime amblemimizle gireceğiz. İttifak yok. Hiç kimseye eyvallah etmiyoruz. Tek başımıza milletle beraberiz. Anahtar Parti milletiyle ittifak yapacak, sonuna kadar müstakil kalacak" dedi.

PARTİ DEĞİŞTİREN SİYASETÇİLERE SİYASİ AHLAK YASASI ÇAĞRISI

Parti değiştiren milletvekilleri ve belediye başkanlarını da eleştiren Ağıralioğlu, seçmen iradesinin korunması gerektiğini söyledi. Seçildikten sonra başka bir partiye geçen siyasetçilerin seçmenlerin tercihlerini temsil etmediğini savunan Ağıralioğlu, bu tür geçişlerin önüne geçilmesi için siyasi ahlak yasası çıkarılması çağrısında bulundu.

HGS CEZALARI ÜZERİNDEN İKTİDARA YÜKLENDİ

HGS geçiş ücretleri ve ceza uygulamalarına da değinen Ağıralioğlu, düşük tutarlı geçiş borçlarının yüksek cezalara dönüştürülmesini eleştirdi. HGS cezalarına ilişkin avukatlık masraflarının kamu görevlilerinin yakınlarına aktarıldığını öne süren Ağıralioğlu, "AK Parti döneminde lale dönemine bir de sülale dönemi eklendi. Bu kamuda lale dönemi, yönetimde sülale dönemi iktidarımızda son bulacak" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ YERİNE...

Türkiye'nin yönetim sistemine ilişkin önerilerini de açıklayan Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sona ermesi gerektiğini savundu. Anahtar Parti olarak yarı başkanlık sistemini önerdiklerini belirten Ağıralioğlu, Meclis'in denetim yetkilerinin güçlendirilmesini, güvenoyu ve gensoru mekanizmalarının yeniden işletilmesini istedi. Ağıralioğlu'nun diğer önerileri arasında bakan yardımcılıklarının kaldırılması, müsteşarlık sisteminin ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden kurulması, kamu ihalelerinin canlı ve şeffaf şekilde yayımlanması da yer aldı.

"BU MEMLEKETTE EKONOMİK KRİZ DEĞİL, YÖNETİM KRİZİ VAR"

Ekonomik sorunların temelinde yönetim problemlerinin bulunduğunu ileri süren Ağıralioğlu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Ağıralioğlu, "Bu memlekette ekonomik kriz yok. Bu memlekette siyasi kriz var, yönetim krizi var. Memleket yönetilemediği için ekonomik kriz var. Paramızı siz yediğiniz, yedirdiğiniz, israf ettiğiniz için fakiriz. Çocuklarımız siz planlayamadığınız için işsizler" diye konuştu.

EĞİTİM VE YARGI SİSTEMİNE İLİŞKİN VAATLERİNİ AÇIKLADI

Eğitim politikalarında öğretmenleri merkeze alacaklarını belirten Ağıralioğlu, öğretmenlerin okul yönetimi, veliler ve aile birlikleri karşısında korunması gerektiğini söyledi. Yargı sistemine ilişkin değerlendirmelerinde ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Anayasa Mahkemesi'nin siyasetin etkisinden uzaklaştırılması gerektiğini savundu. Yargı süreçlerinin hızlandırılması, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının korunması yönündeki vaatlerini sıraladı.

Ağıralioğlu ayrıca mülakat sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi, intibak yasasının çıkarılması, kök maaş uygulamasına son verilmesi ve milletvekili sayısının 600'den 400-450'ye düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

"ROZETLERİNİZİ ÇIKARMADAN ANAHTAR PARTİ'YE GELİN"

Farklı siyasi görüşlerden seçmenlere de seslenen Ağıralioğlu, partisine katılmak isteyenlerin mevcut siyasi kimliklerinden vazgeçmek zorunda olmadığını belirtti. Ağıralioğlu, "Anahtar Parti gömleğinizi çıkararak geleceğiniz bir parti değildir, herkes gömlekli gelebilir. Rozet çıkarmadan geleceğiniz parti Anahtar Parti'dir. Yakanızdaki rozetleri çıkarmayın; üç hilalle, CHP'nin, AK Parti'nin rozetiyle gelin" dedi.

Konuşmasının sonunda ittifak konusundaki kararını yineleyen Ağıralioğlu, "Tek başımıza milletle beraberiz. Anahtar Parti milletiyle ittifak yapacak, sonuna kadar müstakil kalacak. Anahtar Parti milletin A planı olacak. Sonuna kadar tekiz, tek gideceğiz" ifadelerini kullandı.