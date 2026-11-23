İstanbullu sürücülere büyük sürpriz! Kameralar söküldü, bu yolda artık ceza kesilmeyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla TEM Otoyolu'nun Seyrantepe mevkisinde dikkat çeken bir düzenlemeye gidildi. Ankara ve Edirne yönlerinde emniyet şeritleri normal trafik şeridine dönüştürülürken, yeni şeridi kullanan sürücülere EDS üzerinden emniyet şeridi ihlali cezası kesilmeyecek.
İstanbul'un yoğun güzergahlarından TEM Otoyolu'nun Seyrantepe kesiminde trafik akışını rahatlatmak için şerit düzenlemesi yapıldı. Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndan TEM'e katılım noktası ile Seyrantepe geçişinde, Ankara ve Edirne yönlerinde 3 olan şerit sayısı 4'e çıkarıldı. Yeni şeritte bazı bölümlerde sollama yasağı uygulanacak.
EDS KAMERALARI SÖKÜLDÜ
Emniyet şeritlerinin normal trafik şeridine dahil edilmesiyle birlikte bölgedeki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameraları da kaldırıldı. Böylece yeni şeridi kullanan sürücülere emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle ceza uygulanmayacak. Düzenlemenin 5 Kasım'da yürürlüğe girdiği belirtildi.
TRAFİK VE YAKIT TASARRUFU HEDEFLENİYOR
TEM Gaziosmanpaşa Kavşağı ile Seyrantepe Kavşağı arasındaki düzenlemeyle araç yoğunluğunun azaltılması, trafik akışının hızlandırılması ve sürücülerin yolda geçirdiği sürenin kısaltılması amaçlanıyor. Uygulamayla yakıt tüketiminin de azaltılması hedefleniyor.
“Trafiği zulüm olan bir şehir oldu çıktı gerçi Ankara da farklı değil”Tüm yorumlar (4)
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