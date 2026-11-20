Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Diyarbakır karayolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.