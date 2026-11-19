Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 19 Kasım Perşembe günü gece saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Muş, Van'ın kuzeyi, Bitlis'in batısı ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde ise yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 21 ila 50 kilogram, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde ise 51 ila 75 kilogram arasında olmasının beklendiği bildirildi.

Yüksek kesimlerde yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği belirtilirken, sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Uyarının 19 Kasım saat 00.00'da başlayıp aynı gün saat 23.59'a kadar geçerli olacağı kaydedildi.