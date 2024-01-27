Son Dakika Bitlis Haberleri

13:21 Bitlis'te yürekleri ağızlara getiren çatı temizliği Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarını temizlemek isteyen 2 vatandaş, 5 katlı binanın üzerine çıkarak tehlikeli bir şekilde kar temizliği yapmaya çalıştı. Bir vatandaşın diğerini iple tuttuğu anlar ise izleyenleri korkuttu.

13:21 Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Kar Yağışıyla Ziyaretçi Akınına Uğruyor Bitlis'in Ahlat ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan mezarlık, kışın da birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Mezar taşlarının kar örtüsüyle bütünleşen eşsiz manzarası, ziyaretçilerin hayranlığını kazanıyor. Ziyaretçiler, tarihi mezar taşlarının üzerindeki yazıları ve işlemeleri görüntüleyerek bu benzersiz doğa ve tarihle buluşmanın keyfini çıkarıyor.

12:07 Tatvan'da çatı temizliği yürekleri ağızlara getirdi Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarını temizlemek isteyen 2 vatandaş, 5 katlı binanın çatısına çıkarak tehlikeli bir şekilde çalıştı. Bir vatandaşın ip ile diğerini tutması anları ise çevredeki insanları korkuttu.

23:53 Kuru temizlemecide unutulan elbiseler ihtiyaç sahiplerini ısıtıyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar tarafından temizlenmesi için kuru temizlemeciye bırakılan ve tekrar alınmayan her türlü elbise ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Kuru temizlemecilerde uzun süre kalan elbiseler tozlanırken, iş yeri sahipleri bu elbiseleri 3 ay sonra mesuliyet kabul etmediklerini ve ihtiyaç sahiplerine verdiklerini belirtiyor.

23:45 Güroymak'ta kar temizleme çalışmaları devam ediyor Bitlis'in Güroymak Belediyesi, kar temizleme çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. İlçede kar yağışı ile birlikte mahalle yollarını temizlemeye başlayan belediye ekibi, kentin en işlek caddesi olan Muş Caddesi'nde gece saatlerinde kar temizleme çalışmaları sürdürdü.

23:42 Bitlis'te çatılardaki buz sarkıtlarının boyu 2 metreye buldu Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan dolayı çatılardaki buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu. Kentte kar yağışı nedeniyle 177 köy yolunun ulaşıma kapandığı ve soğuk hava şartlarının etkisini arttırdığı belirtildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarının açılması için 10 şantiye, 80 personel ve 60 iş makinesiyle çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Şehir merkezinde ise belediye ve kara yolları ekipleri ana ve ara arterlerde çalışmalarını sürdürüyor.

23:11 İl özel idaresinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor - İl özel idaresinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor Bitlis'te önceki gece akşam kar yağışından dolayı kapanan 315 köy yolundan 205'i il özel idaresi tarafından ulaşıma açıldı.

22:36 Van Gölü'nde motor arızası yaşayan tekneyi Gemi Adamları kurtardı Bitlis'in Tatvan ilçesinin Tokaçlı köyü açıklarında Celal Pirol hakimiyetindeki 'Deryalı' adlı balıkçı teknesi, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kaptan Celal Pirol'un ihbarı üzerine Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği'ne bağlı gemi adamları, kısa sürede tekneye ulaştı. Gemi adamları, balıkçı teknesini KB-1301 botuna bağlayarak Tatvan Feribot Limanı'na çekti.

21:50 Van Gölü'nde arızalanan balıkçı teknesi deniz polisi tarafından kurtarıldı Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nde motoru arızalanınca sürüklenen balıkçı teknesi, deniz polisi tarafından halat bağlanarak, Tatvan Feribot Limanı'na çekildi. Kaptan Celal Pirol'un yardım talebi üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, tekneyi güvenli bir şekilde limana ulaştırdı.

21:26 Van Gölü'nde arızalanan balıkçı teknesi deniz polisi tarafından kurtarıldı Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde motoru arızalanan bir balıkçı teknesi, deniz polisi tarafından halat bağlanarak Tatvan Feribot Limanı'na çekildi.

17:31 Bitlis'te Van Gölü açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi kurtarıldı Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Tokaçlı köyü açıklarında Celal Pirol'un kullandığı balıkçı teknesi, Van Gölü açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Pirol, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep etti. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede tekneye ulaşarak içindeki kişileri güvenli bir şekilde kurtardı ve tekneyi Tatvan Feribot Limanı'na çekti.

17:22 Bitlis'te Kar Yağışı: 315 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı Bitlis'te dün akşam başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı sonucunda araçlar kara gömülürken, 315 köy yolunun ulaşımı kapandı. Kar kalınlığı merkezde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Bitlis Belediyesi ve Karayolları ekipleri gece boyunca karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. İl Özel İdaresi ise 10 ayrı şantiyede 60 iş makinesi ve 80 personel ile karla mücadele çalışması başlattı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta ortasına kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı.

16:32 Bitlis Tatvan İlçe Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü birinci sınıfa yükseltildi Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Dr. Remzi Demir ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle birinci sınıfa yükseltildi. İçişleri Bakanlığı kararıyla 21 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü de 127 personelin birinci sınıf emniyet müdürü rütbesi aldığını açıkladı. Tatvan İlçe Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilirken, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan da Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olarak 'Polis Başmüfettişliği'ne atandı.

15:55 Bitlis'te Esnaf, Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Kalmaktan Kurtuldu Bitlis'te bir esnaf, iş yerinin önünü temizlerken çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kaçarak kurtuldu. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kaldırımlarda ve çatılarda kar birikti. Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bir esnaf, iş yerinin önündeki karı temizlerken çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan koşarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

15:19 Beş Minare Akademi Düşünce Derneği Üyeleri Sıfırın Altında 6 Derecede Gölete Girdi Bitlis'te düzenlenen 'Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri' kapsamında Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri, sıfırın altında 6 derecede Altınkabur Göleti'ne girdi. Dernek başkanı Serdar Durer, etkinliğin amacının Bitlis'in coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Etkinliğe katılanlar, bu etkinliğin Bitlis'in tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

14:04 Bitlis'te 'Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri'nde buz gibi suya girdiler Bitlis'te düzenlenen 'Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri'nde vatandaşlar, eksi dereceye rağmen dondurucu havada buz gibi suya girip yüzdüler. Beşminare Akademi ve Düşünce Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 100 kişi katıldı. Etkinlikle Bitlis'in doğal güzellikleri ve Altınkalbur suyu tanıtılmak istendi.

13:59 Bitlis'te Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri sıfırın altında 6 derecede gölete girdi Bitlis'te Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri, her yıl düzenledikleri etkinlik kapsamında sıfırın altında 6 derecede Altınkabur Göleti'ne girdi. Dernek başkanı Serdar Durer, etkinliğin amacının Bitlis'in coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Etkinliğe katılanlar, gölette bir süre yüzdükten sonra temsili kupa takdim edilmesiyle etkinliği tamamladı.

13:51 Bitlis'te Geleneksel Altunkalbur Kış Yüzme Şenliği Düzenlendi Bitlis'te Beşminare Düşünce Akademisi Derneği tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Altunkalbur Kış Yüzme Şenliği, bölgenin turizme kazandırılması amacıyla gerçekleştirildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü bölgede, doğal kaynak suyuyla beslenen havuzda yüzen dernek üyeleri ve vatandaşlara katılımları dolayısıyla kupa verildi. Etkinlikle ilgili konuşan dernek başkanı, Bitlis'in doğal güzelliklerine dikkat çekmek ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla her yıl bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Bitlisli iş insanı ise etkinliğe katılarak Bitlis'in tanıtımına destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

13:23 Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli, yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Operasyonda bir tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.

12:33 Bitlis'te Kar Yağışı: 315 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı Bitlis'te dün akşam başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı sonucunda araçlar kara gömülürken, 315 köy yolunun ulaşımı kapandı. Kar kalınlığı merkezde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Bitlis Belediyesi ve Karayolları ekipleri gece boyunca karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının hafta ortasına kadar devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı.

12:25 Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Van ve Tatvan'da göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlene operasyonda gözaltına alına 6 kişi tutuklandı. Operasyonda 1 adet tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi.

11:42 Bitlis ve Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Tutuklama Bitlis ve Van'da polisin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında, Tatvan ilçesinde 4, Van'da ise 2 kişi gözaltına alındı. Ev ve üst aramalarında 1 tabanca ve 51 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

11:36 Van Gölü'nde motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi kurtarıldı Bitlis'in Tatvan ilçesinin Tokaçlı köyü açıklarında Celal Pirol hakimiyetindeki 'Deryalı' adlı balıkçı teknesinin motoru arızalandı. Deniz polisleri tarafından yapılan operasyonla tekne kurtarıldı ve Tatvan Feribot Limanı'na çekildi.

11:31 Bitlis'te Kar ve Tipi Nedeniyle Yolu Kapalı Olan Köydeki Hasta Hastaneye Ulaştırıldı Bitlis'in Aşağıölek köyünde ateşi yükselen bir hasta, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan köyde mahsur kalmıştı. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım istendi. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucunda yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı. Hasta, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine ulaştırıldı. İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışının devam ettiğini ve ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirtti.

10:54 Bitlis'te kar 315 yerleşim yolunu ulaşıma kapattı Bitlis'te son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 315 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

10:48 Bitlis ve Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı Bitlis ve Van'da polisin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Bitlis Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Tatvan ilçesi ile Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve üst aramalarında 1 tabanca ve 51 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

09:59 Tatvanlı çocukların kartopu ve kardan adam keyfi Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, ara tatilde olan çocuklar için eğlence aracı oldu. Kar yağışıyla beraber kendilerini dışarı attıklarını söyleyen çocuklar, kartopu oynayıp kardan adam yaparak tatillerini keyifle geçirdi.

01:18 Bitlis'te kar yağışı etkisini arttırdı: Araçlar kara gömüldü Bitlis'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı şehir merkezinde 50 santimetreyi buldu. Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler adeta kardan kaybolurken, araçlarda kar altında kaldı.

23:01 Bitlis'te etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Araçlar trafikte kontrollü ilerlerken, Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bitlis Belediyesi ise ana yollarda ve ara sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

19:30 Bitlis'te yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına doğaya yem bırakıldı Bitlis'in Güroymak ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Kar yağışının etkisiyle zor durumda kalan hayvanlar için İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yaşam alanlarına yem bırakıldı.

16:57 Bitlis Tatvan'da Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilenen hayatı düzeltmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde 38 iş makinesi ve 70 personelle yapılan çalışmalarda mahalle yolları açıldı, kaldırımlar kardan temizlendi. Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ekiplerin ilçe genelinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

15:07 Muş ve Bitlis'te kar etkili oldu, kar temizleme çalışmaları başladı Muş ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ve Karayolları ekipleri, cadde ve yolları temizlemek için çalışmalara başladı. Muş kent merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar da araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Bitlis-Tatvan kara yolunda ise yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

13:10 Bitlis'te Yarıyıl Tatilinde Kayak Merkezi Yoğunluğu Bitlis'te yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverler, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu. Kar yağışının fazla olduğu iller arasında bulunan Bitlis'te yarıyıl tatilini fırsat bilenler, kayak merkezlerine akın etti. Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ne giden kayakseverler, kayak ve snowboard yapıp, kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor. Özellikle okulların tatil olması nedeniyle çocukları ile kayak merkezine gelen aileler, keyifli zaman geçiriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Merkezi Tesis Amiri Mehmet Taner Engin, kayak merkezlerinde yeteri kadar karın olduğunu ve merkezin vatandaşların hizmetine açıldığını söyledi. Engin, 'Karımız yağdı. Tesisimizde yeterince kar mevcut. Tesislerimiz tam kapasite ile çalışıyor. Kayak yapmak isteyen vatandaşlarımızı tesislerimize bekliyoruz' dedi.

12:28 Bitlis'te kayakseverler El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu Bitlis'te yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverler, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu. Kar yağışının fazla olduğu Bitlis'te, özellikle okulların tatil olması nedeniyle çocukları ile kayak merkezine gelen aileler, keyifli zaman geçiriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Merkezi Tesis Amiri Mehmet Taner Engin, tesislerin tam kapasite ile çalıştığını ve kayak yapmak isteyen vatandaşları beklediklerini belirtti.

10:39 Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor Van, Hakkari ve Bitlis illerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van'da yoğun kar yağışı sonucu kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışmalar devam ederken, Hakkari'de 72 yerleşim birinin yolu açıldı, 17 köy ve mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Bitlis'te ise 259 köy yolunun açıldığı, 7 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Muş'ta ise 241 köy yolunun tamamı açıldı ve yollarda genişletme çalışmaları devam ediyor.

08:44 Bitlis'teki kayak tesisi yarıyıl tatilinde dolup taştı Bitlis'te yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen öğrenciler ve vatandaşlar, El Aman Kayak Tesisine akın etti. Havaların güneşli olmasıyla birlikte kayak ve kızak keyfi yaşandı. Aileler de çocuklarıyla birlikte plastik kızaklara binerek eğlendi. Kayak tesisi sorumlusu, tesisin tam kapasiteyle çalıştığını ve herkesi beklediklerini söyledi.

08:33 Bitlis'te Öğrenciler Kayak Yaptı Bitlis'te yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen öğrenciler, kayak tesisinde gönüllerince kaymanın keyfini yaşadı. Hem çocuklar hem de vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek El Aman Kayak Tesisine akın etti.

22:21 Vicdansızlığın böylesi: Torba içine koyulan köpek ölüme terk edildi Diyarbakır'da ağzı bağlı torba içinde karayolu kenarında ölüme terk edilen köpek, bir vatandaşın fark etmesiyle kurtarıldı. Silvan ilçesindeki tarihi Malabadi Köprüsü'ne gezi için giden Adnan Ateş, dönüşte Bitlis karayolunun 7. kilometresinde torba içerisine koyulup ölüme terk edilen köpeği fark etti. Köpeğin torba içerisinde kıvrandığını gören Ateş, köpeği torbadan çıkararak doğaya bıraktı. Adnan Ateş, insanlık görevini yaptığını belirterek, 'Silvan'ın tarihi köprüsü Malabadi'ye gezmeye gitmiştik. Dönüş yolunda ilçeye dönerken yol üstünde köpeği torbanın içerisinde gördük. Herhalde birileri onu torbaya koyup buralara atmıştı, kurtulmaya çalışıyordu. Durduk ve köpeği torbadan kurtardık. Kendisi de burada zaten teşekkür ediyor bize, yanımızdan ayrılmıyor. Köpeğe yardım ettik ama tabii merhamet yoksunu bazı insanlar herhalde onu bu torbaya koyup araziye bırakmış. Biz de insanlık görevimizi yaptık, mutluyuz' dedi.

20:11 Bitlis'in Tatvan ilçesinde her perşembe günü kurulan semt pazarı ilgi görüyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde her perşembe günü kurulan semt pazarı, Aydınlar, Sosyal, Fatih, Dumlupınar ve İstasyon mahalleleri arasındaki belediyeye ait bir dönümlük alanda hizmet veriyor. Tatvan Belediyesi tarafından ayrılan alanda tezgahlarını kuran esnaf, uygun fiyatlarla ürünlerini satışa sunuyor. Pazarcılardan Erhan Balakan, yoğun talepten dolayı pazarın haftada 3 güne çıkarılmasını isteyerek, vatandaşların semt pazarına ilgi gösterdiğini belirtti. Vatandaşlardan Tayibe Kutlu ise fiyatların uygun olmasından dolayı perşembe pazarını tercih ettiklerini ifade etti.