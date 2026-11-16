Bitlis Tatvan'da 2 yabancı zanlının midelerinden 1 kilo 130 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Bitlis Tatvan'da 2 yabancı zanlının midelerinden 1 kilo 130 gram uyuşturucu çıktı

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Bitlis Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu 2 şüphelinin midelerinde ve bağırsaklarında 1 kilo 130 gram uyuşturucu tespit edildi. Tıbbi müdahaleyle 113 parça halinde 566 gram sentetik uyuşturucu ve 564 gram eroin çıkarılan zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

Tatvan’da uyuşturucuyu yutarak taşıdığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli, narkotik ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin vücudundaki uyuşturucu, röntgen ve tomografi çekimleriyle tespit edildi.

YOLCU OTOBÜSÜNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü. Bu kapsamda ilçede durdurulan bir yolcu otobüsünde yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

RÖNTGEN VE TOMOGRAFİ ELE VERDİ

Hastaneye götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografi çekimlerinde, midelerinde ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi.

113 PARÇA UYUŞTURUCU ÇIKARILDI

Tıbbi müdahaleyle şüphelilerin midelerinden ve bağırsaklarından 113 parça halinde 566 gram sentetik uyuşturucu ile 564 gram eroin çıkarıldı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
3. SayfaTatvanBitlisAdliyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Tatvan'da 2 yabancı zanlının midelerinden 1 kilo 130 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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