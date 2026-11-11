Bitlis'in ilçelerinde fidan dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bitlis'in ilçelerinde fidan dikildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis\'in ilçelerinde fidan dikildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Ahlat'ta Kaymakamlık, Tatvan Orman İşletme Şefliği ve Ahlat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği işbirliğiyle Tunus Mahallesi Hıdır mevkisinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Tatvan Orman İşletme Şefi Kemal Akay, törende yaptığı konuşmada, ormanları korumanın en önemli yolunun ağaç sevgisini çocuklara kazandırmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin doğanın korunmasında önemli rol üstlendiğini belirten Akay, şöyle konuştu:

"Ormanlarımızı korumanın en kesin yolu, o sevgiyi öğrencilerimizin kalbine dikmektir. Bugün burada devletimizin zirvesinden okuldaki sırasından kalkan öğrencimize kadar herkesin omuz omuza olması, doğaya olan ortak vefamızın en güzel resmidir. Sevgili öğrenciler, dünyadaki iklim krizini, kuraklığı ve yanan ormanları sadece sosyal medyadan izleyerek değiştiremeyiz. Bugün dijital dünyadan çıkıp sahaya inme, geleceğinize bizzat yön verme günüdür. Bugün ellerinize bulaşacak olan toprak, yarın soluyacağınız temiz havanın, içeceğiniz temiz suyun garantisidir. Sizler büyüyüp bu ülkenin yönetiminde, ekonomisinde söz sahibi olurken, bugün diktiğiniz fidanlar da sizinle birlikte büyüyecek ve bu ülkeye nefes olacak."

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu. Bazı fidanlara Ahlatlı şehitlerin isimleri verildi.

Törene Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Orhan Ergin, kurum amirleri, şehit aileleri, askerler ve öğrenciler katıldı.

Hizan'da ise Orman İşletme Müdürlüğünce Gayda Sulama Göleti yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte 300 fidan dikildi.

Etkinliğe Kaymakam Mete Öztürk, Belediye Başkanı Yahya Şam, kurum amirleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

İlçede ağaçlandırma çalışmalarının sürdürülmesi ve fidan sayısının artırılması amacıyla önümüzdeki süreçte fidan dağıtımı ve dikim çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerEtkinliklerBitlisGüncelHizanAhlatSon Dakika

Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Görüntü gece yarısı kaydedildi Herkes bu kangaldan yavru istiyor Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
Müzik tartışmasında kan aktı 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü Müzik tartışmasında kan aktı! 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü
20:47
Real Madrid’den Arda Güler için çılgın plan 800 milyon euroluk hamle
Real Madrid'den Arda Güler için çılgın plan! 800 milyon euroluk hamle
20:15
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 21:13:35. #7.12#
SON DAKİKA: Bitlis'in ilçelerinde fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android