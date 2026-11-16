Bitlis-Siirt sınırındaki yılkı atları doğa gözlemcilerinin kamerasına yansıdı

Bitlis-Siirt sınırındaki yılkı atları doğa gözlemcilerinin kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis-Siirt il sınırında yaşayan yılkı atları, doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ile doğasever Ahmet Çubukçu tarafından görüntülendi. Farklı renklerdeki atların merada otlayıp sarp yamaçlara koştuğu kareler, bölgenin doğal yaşam zenginliğini gözler önüne serdi.
BİTLİS'te yılkı atları, dağ yamacında doğaseverler tarafından görüntülendi.
Bitlis ile Siirt il sınırında yaşayan yılkı atları, doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ile doğasever Ahmet Çubukçu tarafından görüntüledi. Merada otlayan farklı renklerdeki yılkı atlarının sarp yamaçlara doğru koştuğu görüldü. Atların görüntüleri, bölgenin coğrafyasını ve doğal yaşam zenginliğini de gözler önüne serdi.
Kaynak: DHA
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