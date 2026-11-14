Van, Bitlis ve Hakkari'de 50 basın mensubunun dron eğitimi tamamlandı - Son Dakika
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Van, Bitlis ve Hakkari'de 50 basın mensubunun dron eğitimi tamamlandı

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Van, Bitlis ve Hakkari\'de 50 basın mensubunun dron eğitimi tamamlandı
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BİK ve DAKA iş birliğiyle Van, Bitlis ve Hakkari'deki 50 basın mensubuna verilen dron eğitimi tamamlandı. Katılımcılar havadan görüntüleme tekniklerini öğrendi; BİK Van Bölge Müdürü Tokgöz, programın bölge basınının kapasitesine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğünün desteği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) iş birliğiyle Van, Bitlis ve Hakkari'de görev yapan 50 basın mensubuna yönelik düzenlenen İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi tamamlandı.

BİK Van Bölge Müdürlüğünce hazırlanan ve DAKA'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Bölge Basınına Dron Eğitimi ile Kapasite Geliştirme Programı" kapsamında, Skyview Havacılık tarafından 10-13 Kasım'da teorik, 14 Kasım'da ise uygulamalı eğitimler verildi.

Teorik eğitimlerde katılımcılara insansız hava araçlarının teknik özellikleri, uçuş prensipleri, havacılık mevzuatı, meteoroloji ve uçuş güvenliği konularında bilgi verildi.

Van'ın Edremit ilçesindeki Gebze Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde ise basın mensupları dron kullanımı ve havadan görüntüleme tekniklerini öğrendi.

BİK Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, programla bölge basınının mesleki ve teknik kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yeni nesil habercilik teknolojilerinin güvenli ve mevzuata uygun kullanımını önemsediklerini ifade eden Tokgöz, "Bizim için önemli olan yalnızca bir eğitim faaliyetinin gerçekleştirilmesi değil, bu çalışmanın bölge basınımızın mesleki kapasitesine, nitelikli içerik üretimine ve bölgemizin tanıtımına kalıcı katkılar sağlamasıdır." dedi.

Kaynak: AA
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