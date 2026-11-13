Van Gölü\'nün Bitlis kıyılarında dip çamuru temizliği devam ediyor

Van Gölü'nün Bitlis kıyılarında, gölün korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla başlatılan dip çamuru ve balçık temizliği çalışmaları sürüyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Van Gölü'nün Tatvan ilçesi sahilinde devam eden dip çamuru temizliği çalışmalarını inceledi.

Vali Karakaya, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Tatvan sahilinde yürütülen çalışmaları takip ettiklerini belirterek, Bitlis sınırlarında 3 milyon ile 3,5 milyon metreküp arasında dip çamuru bulunduğunu öngördüklerini söyledi.

Çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılacak protokol kapsamında hızlandırılacağını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Sayın Milletvekilimiz Van Gölü'nün temizliği ve korunmasıyla ilgili konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra Cumhurbaşkanımızın bakanlığımıza ve bize talimatları oldu. Teknik şartlar hazırlanırken bizler de ilgili kurumlar aracılığıyla çalışmalarımızı hemen başlattık. Bitlis il sınırlarında 3 milyon ile 3,5 milyon metreküp civarında dip çamuru olduğunu öngörüyoruz. Bu çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yapacağımız protokol dahilinde hızlandıracağız. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz bazı projelerimiz de var. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle Van Gölü'nün temizliği sürdürülebilir şekilde devam edecek. İnşallah önümüzdeki yaz aylarında ve sonrasında sahilde sinek oluşumunun ve kötü kokunun önüne geçilecek."

Milletvekili Bedirhanoğlu ise Van Gölü'nün Bitlis, Van ve bölge için ortak bir değer olduğunu belirterek, gölün yıllardır kirlilik ve çevresel tahribata maruz kaldığını söyledi.

Gölün korunması için yapılması gerekenleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini anlatan Bedirhanoğlu, bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile valiliklere gerekli talimatların verildiğini ifade etti.

Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan sahillerinde kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüleceğini bildiren Bedirhanoğlu, "Çalışmaların başlangıcı ve yürütülmesi konusunda ilgili kurumlar ve akademisyenlerce raporlar hazırlanıyor. Kirliliğin yoğun olduğu kıyı şeritlerimiz başta olmak üzere çalışmalar talimatlandırıldı. Biz de Sayın Valimiz ile bu işin sağlıklı ve hızlı şekilde yürütülmesi için takibini yapıyoruz. Bu çalışma Van Gölü'müzü kurtarmanın ilk adımıdır. İnşallah Van Gölü'müz yeniden dirilecek, yeniden nefes alacak. Bitlis'ten Van'a kadar bütün kıyı bandındaki temizlik ve koruma çalışmalarını takip edeceğiz." dedi.

İncelemeye Tatvan Kaymakamı Yaşar Yiğit Demirer, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu ve kamu kurumlarının müdürleri de katıldı.