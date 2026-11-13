Bitlis Ahlat'ta kar ve don, 15 bin dekar patates ve fasulye alanına zarar verdi - Son Dakika
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Bitlis Ahlat'ta kar ve don, 15 bin dekar patates ve fasulye alanına zarar verdi

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Bitlis Ahlat\'ta kar ve don, 15 bin dekar patates ve fasulye alanına zarar verdi
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Bitlis Ahlat\'ta kar ve don, 15 bin dekar patates ve fasulye alanına zarar verdi
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde hasat döneminde etkili olan yağmur sonrası kar ve don, tarlada kalan patates ve fasulyeye zarar verdi. Ahlat Ziraat Odası Genel Sekreteri Demirden, yaklaşık 10 bin dekar patates ve 5 bin dekar fasulye alanının dondan etkilendiğini söyledi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde günlerce etkili olan yağmurun ardından gelen kar yağışı ve dondurucu soğuklar, patates ve fasulye üreticilerini mağdur etti. Hasadını tamamlayamayan çiftçilerin yaklaşık 10 bin dekar patates ve 5 bin dekar fasulye ekili alanının don olayından etkilendiği belirtildi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ilçesinde, bu yıl hasat dönemi olumsuz hava şartları gölgesinde geçiyor. Hasat döneminde yaklaşık 15-20 gün boyunca etkili olan yağışların ardından gelen kar yağışı ve dondurucu soğuklar, tarlada kalan patates ve fasulye ürünlerine zarar verdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda çiftçi hasadını zamanında tamamlayamazken, patateslerin bir bölümü toprak altında dondu. Yaşanan don olayının ardından ürünlerini çıkaramayan üreticiler, hem mahsul kaybı hem de artan üretim maliyetleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

"Yaklaşık 15 bin dekar alan don olayından etkilendi"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ahlat Ziraat Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirden, patates ve fasulye hasadının başladığı dönemde etkili olan uzun süreli yağışların ardından kar yağışı ve don olayının yaşandığını söyledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle ürünlerin büyük zarar gördüğünü belirten Demirden, çiftçilerin ciddi mağduriyet yaşadığını ifade ederek, "Ürünlerimizin tamamı don olayından etkilendi. Kar yağışı ve soğuk havayla birlikte mahsullerimiz büyük zarar gördü. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yaklaşık 10 bin dekar alanda patates, 5 bin dekar alanda ise fasulye ekili alan don olayından etkilendi. Çiftçilerimiz şu anda patateslerini topraktan çıkaramıyor. Büyük bir mağduriyet yaşıyoruz" dedi.

"Patateslerimiz toprak altında dondu, artık çürüyecek"

Ahlatlı çiftçilerden İmran Hakverdioğlu da, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar nedeniyle hasadı zamanında tamamlayamadıklarını belirterek, yaşadıkları zararın boyutunu anlattı. Yaklaşık 200 dekar alanda patates üretimi yaptığını, ancak bunun yalnızca 100 dekarlık bölümünün hasadını gerçekleştirebildiğini ifade eden Hakverdioğlu, geri kalan ürünlerin yağışlar nedeniyle tarlada kaldığını söyledi. Son günlerde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğukların patateslere büyük zarar verdiğini belirten Hakverdioğlu, şöyle konuştu:

"Bölgemizde ağırlıklı olarak patates ve fasulye üretimi yapılıyor. Ancak bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle mahsullerimizi zamanında sökemedik. Mevsim normallerinin üzerinde yağış aldık ve patateslerimiz tarlada kaldı. Yaklaşık 200 dekar alanda patates üretimimiz var. Bunun 100 dekarlık bölümünü sökebildik. Geri kalan kısmı ise yağmur ve çamur nedeniyle tarlada kaldı. Birkaç gün önce yağan karla birlikte etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle patateslerimizin bir kısmı toprak altında dondu. Bundan sonra hava şartları düzelmiş olsa bile topraktan çıkaracağımız patateslerin bize bir faydası olmayacak. Ürünler artık çürümeye başlayacak".

Kaynak: İHA
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